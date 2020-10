Tutti i grandi temi del genere umano in ordine alfabetico: l' "Abecedario per imparare a vivere" arriva al Teatro Fabbri

A inaugurare la nuova stagione Una volta, c’era… di ERT Fondazione al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola è lo spettacolo ABECEDARIO per imparare a vivere, in scena in prima assoluta dal 14 al 17 ottobre alle ore 21.00.

Dopo Mi chiamo Andrea, faccio fumetti sulla vita di Pazienza, andato in scena al Teatro delle Passioni di Modena nella scorsa stagione, Andrea Santonastaso, artista poliedrico con una carriera che si divide tra teatro, fiction, cinema, pubblicità, radio e televisione, torna a collaborare con ERT e si confronta in veste di attore e regista con La vita per principianti. Un ABC senza tempo di Sławomir Mrożek.

Scrittore, drammaturgo e fumettista polacco, Mrożek si è imposto a livello internazionale con la sua penna satirica, con cui ha ritratto in chiave grottesca le contraddizioni della società. Ed è proprio in questa cornice che si inserisce ABECEDARIO per imparare a vivere: in un allestimento essenziale e scarno che si riempie della potenza delle parole, due attori - Simone Francia, parte della Compagnia permanente di ERT, e lo stesso Santonastaso - passo dopo passo ci mostrano senza sconti ciò che siamo e ciò che ridicolmente ci affanniamo a non essere.



"Ognuno di noi, per quanto abbia vissuto, è sempre un principiante nella vita” e aiutarlo a ridere di sé stesso – afferma Andrea Santonastaso – è il modo migliore per indicargli la strada e principiare a viverla. Slawomir Mrożek questo lo sapeva bene. Ecco allora ABECEDARIO per imparare a vivere: uno spettacolo che ha lo scopo di alleggerire la vita, riempiendo l'anima di quel riso che solo gli stupidi e gli aridi non sanno riconoscere come il vero motore del benessere del genere umano. Ridere, certo ridere, ma di cosa? Di noi stessi. Di ciò che siamo. Di quanto noi tutti siamo inadatti a vivere la vita che crediamo di vivere. Mrożek non fa sconti e ci fornisce uno specchio che apparentemente distorce e che in realtà restituisce con cinica precisione quanto “comici” noi tutti siamo nell’affannarci a campare".



Ispirandosi al classico senza tempo dell’autore polacco, lo spettacolo passa in rassegna in ordine alfabetico, come un dizionario, tutti i grandi temi del genere umano (Ambizione, Cambiamento, Libertà, Progresso, Verità…): la prosa di Mrożek permette agli attori di spiazzare chi ha paura di sorridere e diventa una sorta di guida utilissima per coloro che la sapranno “cogliere” e “usare” come un manuale, per imparare a vivere senza prendersi troppo sul serio.

Andrea Santonastaso è un attore con una carriera che si divide tra teatro (attualmente è in tournée con Mi chiamo Andrea, faccio fumetti sulla vita di Andrea Pazienza), fiction (tra le altre La bella e la bestia e Un Matrimonio di Pupi Avati), cinema (ha lavorato con Wim Wenders, Pupi Avati, Cristina Comencini) e pubblicità; per la televisione ha condotto programmi come Grandi Mostre su Sky Arte HD e Saturday Night live su Italia 1. Attualmente è ai microfoni di Rai Radio 2. Nel suo percorso ha studiato anche come illustratore e ha pubblicato Jacopopò il genio della cacca (Editoriale scienza 2004, finalista al Premio Battello a Vapore città di Verbania) e Chissà dove sono? (scritto e illustrato per Aliberti Junior, 2011). ABECEDARIO per imparare a vivere lo vede impegnato come regista, oltre che come attore.



Simone Francia diplomato in recitazione presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, si è formato con i maestri Mario Ferrero, Lorenzo Salveti, Mauro Avogadro e Giancarlo Sepe. Tra gli spettacoli cui ha partecipato: Un Paese a civiltà limitata di Cristina Comencini, La tempesta, di Lorenzo Salveti, Amata Mia di Giancarlo Sepe. Ha recitato negli spettacoli di Claudio Longhi: La resistibile ascesa di Arturo Ui (2011), Istruzioni per non morire in pace. Patrimoni. Rivoluzioni. Teatro (2016), La classe operaia va in paradiso (2018), La commedia della vanità (2019) e ha lavorato alla realizzazione dei progetti di teatro partecipato Il ratto d’Europa (2013 e 2014) e Carissimi Padri… Almanacchi della “Grande Pace” 1900-1915 (2015 e 2016). Fa parte della Compagnia permanente di ERT.

