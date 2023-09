Concerti, spettacoli, conferenze, laboratori ed appuntamenti sportivi: Continua “Spilamberto En Plein Air”

Prosegue “Spilamberto En Plein Air”, un progetto di riqualificazione commerciale e marketing territoriale che proseguirà fino alla fine di ottobre.

Da via Roncati a piazzale Rangoni verranno allestiti veri e propri salotti a cielo aperto che, insieme agli spazi allestiti dai commercianti e pubblici esercizi, permetteranno di godersi la bellezza del Centro storico consumando i prodotti offerti dai commercianti locali, il tutto in una calda atmosfera creata con divanetti in pallet, piante fiorite, una suggestiva illuminazione e musica di sottofondo in filodiffusione.

Quest’anno, tra i luoghi coinvolti, anche i parchi cittadini e l’ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli dove saranno calendarizzati diversi eventi. Importante sottolineare che sarà anche illuminato il sentiero del parco della Rocca che porta al cancello che si apre sul Percorso Natura.

Mercoledì 6 settembre alle ore 21 al Circolo Arci Rinascita San Vito, spettacolo viaggiante “La fabulosa historia di un burattino”, a cura di Vivi San Vito in collaborazione con Filodrammatica I Burattini della Commedia.

Giovedì 7 settembre alle ore 16.30 presso la sede del Centro Studi Discontinuo, “Il mio spazio nel mondo – laboratori creativi ed educazione emozionale. Evento riservato ai bimbi dai 4 ai 6 anni. A cura del Centro Studi Discontinuo, per info pagina Facebook @Centro Discontinuo.

Sabato 9 settembre alle ore 9 presso la sede del Centro Studi Discontinuo, “Il mio spazio nel mondo – laboratori creativi ed educazione emozionale. Evento riservato ai bimbi dai 6 ai 12 anni. A cura del Centro Studi Discontinuo, per info pagina Facebook @Centro Discontinuo. Alle ore 21 alla Corte d’Onore di Rocca Rangoni “Murmur”, un viaggio di musica e arte.

Domenica 10 settembre dalle ore 7, con ritrovo presso la sede della Polisportiva Spilamberte in via per Castelnuovo 796, “7° Granfondo del Cimone”. Info: Facebook Polisportiva Spilambertese ciclismo, Instagram @spilambertese_ciclismo. Evento a cura del Circolo Arci Polisportiva Spilambertese asd e aps.

Alle ore 8, con ritrovo in Piazza caduti Libertà, “60 miglia delle Terre dei Castelli”. Evento a cura del circolo di auto e moto d’epoca Marchese Lotario Rangoni Macchiavelli e Classic Club Vignola ASD.

Alle ore 9, presso il Circolo Paradosso, “Naturalmente Cafè – colazione in giardino in condivisione di esperienze e argomenti. Conferenza a cura del Centro Studi Discontinuo, per info pagina Facebook @Centro Discontinuo.

Dalle ore 16, in Centro Storico e Corte d’Onore di Rocca Rangoni, “Rassegna Bandistica Rocca Rangoni band sr”, a cura del corpo bandistico G. Verdi.

Martedì 12 settembre alle ore 19, presso la sede del Centro Studi Discontinuo, “Bistrot letterario – conferenze con apericena, l’intelligenza nel cuore”. A cura del Centro Studi Discontinuo, per info pagina Facebook @Centro Discontinuo.