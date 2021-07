Spilamberto . Poesia Festival all'alba presso la spiaggetta del Fiume Panaro

Grande attesa per uno degli appuntamenti poetici più rilevanti della rassegna estiva del Poesia Festival, per l'esperienza, la qualità dei poeti e per il calibro del musicista che li accompagnerà: sabato 24 luglio, a Spilamberto (Mo), l'alba farà da sfondo alle letture di Francesco Genitoni, Jean Robaey, Elio Tavilla e all'arpa di Davide Burani. Appuntamento alle 5.40 nella spiaggetta del Fiume Panaro, situata presso il ponte del paese, per un risveglio poetico a stretto contatto con la natura.

Francesco Genitoni (Reggio, 1951), residente a Sassuolo, è autore di numerose pubblicazioni tra cui il racconto per ragazzi Ruscello Bello si innamora (Einaudi, 1995) e le raccolte di poesie Da una vita frammentaria (Incontri Editrice 2009) e Archivi e paesaggi (Book Editore, 2020). È stato direttore delle riviste di poesia "Gli immediati dintorni" e "frontiera".

Jean Robaey (Belgio, 1950), residente a Modena, ha scritto monografie critiche e pubblicato vari titoli di poesia, tra cui Quello dei viaggi (TamTam, 1985); L'epica (Corpo 10, 1990); Presentazione del Duomo di Modena (Book Editore, 2002). Dal 1979 lavora a L'epica, libro di poesia diviso in giornate e notti (pubblicate), albe e tramonti; a breve uscirà la prima alba.

Elio Tavilla (Messina, 1957) ha pubblicato, tra gli altri, i libri di poesia Il cubo e l'assenza (Società di Poesia, 1984), Concetti semplici (Prova d'Autore, 1989), L'amore di due (Book Editore, 1999; Premio Dario Bellezza 2000), La cometa (Gallo & Calzati editori, 2005; PremioSandro Penna 2005), La gravità terrestre (Musicaos, 2020).

Ad accompagnare le letture sarà l'arpa di Davide Burani, modenese, diplomato in pianoforte e in arpa presso i conservatori Paganini di Genova e Boito di Parma. Si è esibito in prestigiose sedi concertistiche in Italia e all'estero. È prima arpa della Filarmonica dell'Opera Italiana "Bruno Bartoletti" e dell'Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane.

Il fiume Panaro, filo azzurro che attraversa il cuore delle Terre di Castelli,costituisce un fondamentale ecosistema ambientale, luogo privilegiato per piante e animali. Costeggiato da Modena a Casona dal Percorso Natura, 35 km di ciclopedonale amatissima dalla cittadinanza, il corso d'acqua offre innumerevoli angoli in cui poter immergersi in una natura fresca e rilassante. La stessa spiaggetta di Spilamberto, oggetto di recenti lavori di ripristino, rappresenta un'importante area naturalistica, luogo di incontro e svago per grandi e piccoli.

L'area del fiume, situata nei pressi del ponte di Spilamberto (via circonvallazione Nord), sarà accessibile a piedi o in bicicletta direttamente dal centro storico, attraversando il parco di Rocca Rangoni.

Per questo evento non sono previste sedie, è quindi consigliato munirsi di coperta e/o cuscino.

Gli eventi di Poesia Festival '21 sono a ingresso libero e gratuito con posti distanziati nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del Covid-19

