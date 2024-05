Dall'Argentina alla Puglia, passando per gli USA: a Spilamberto il meglio della gastronomia con lo "Street food festival"

Torna a Spilamberto, dopo il successo delle passate edizioni, l’originale Festival itinerante che porta in giro per l’Italia il meglio della cultura street: un’esperienza gastronomica e di intrattenimento perfetta per grandi e piccini. Spilamberto Street Food Festival è un evento ad ingresso gratuito che animerà il Parco Rocca Rangoni dal 17 al 19 Maggio 2024, con tanto cibo di strada, musica e performance.

Il parco ospiterà un’apposita area food & drink, operativa sia a pranzo che a cena, a cura di bOOm Eventi: più di 10 Food Truck arriveranno da tutta Italia per far gustare le proprie espressioni culinarie regionali ed internazionali, proposte in chiave gourmet o tenendo fede alla tradizione.

Saranno presenti dall’Argentina asado, coppa, salsiccia, burger di angus; dalla Grecia la pita gyros, le polpette di melanzane, i dolmades; all’Abruzzo gli Arrosticini originali di pecora; dalle Marche le olive ascolane e hamburger gourmet di scottona; le Bombette tipiche della Puglia; arancini, panini con caponata e gamberoni di Mazara dalla Sicilia; dagli USA il pollo fritto e il mitico pulled pork & pulled chicken cotto per diverse ore; dalla Romagna le amatissime piadine, tigelle e borlenghi. Molto altro resta da scoprire, assaggiare e vivere.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Spilamberto, Terre di Castelli e Le Botteghe di Messer Filippo.