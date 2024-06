Torna Spinalamberto, la festa della birra artigianale italiana nel Parco della Rocca Rangoni

Torna l'appuntamento con Spinalamberto, il lungo aperitivo alla spina nel centro storico di Spilamberto che quest'anno giunge alla sua dodicesima edizione. L'appuntamento con l'evento dedicato alle migliori birre indipendeti italiane è per il 5,6, e 7 luglio: otto birrifici provenienti da tutto il paese delizieranno i palati dei visitatori con le loro creazioni uniche e piene di estro.

Dal Birrificio Emiliano, nato alle porte di Bologna, a Eastside Brewing, un birrificio artigianale fondato a Latina nel 2013. E ancora, da Alessandria, il birrificio Canediguerra e Bellazzi: un birrificio con le radici nel piacentino che si distingue per sregolatezza e creatività. Ci saranno Bandiga, un giovanissimo birrificio artigianale, nato a Campogalliano dalla passione di quattro amici per la birra di qualità, e un gradito ritorno: il Birrificio Argo. E altri ospiti ancora da scoprire. Quest'anno, inoltre, torna il concorso per homebrewer "Una Torre di Birra". Per tutte le informazioni e iscrivere la tua creazione, basta compilare il modulo che trovi all'indirizzo: https://whinycatbrewery.duckdns.org/.

Ma Spinalamberto non è soltanto birra: artisti di strada, spettacoli dal vivo e mercatini dell'artigianato affolleranno il Parco della Rocca Rangoni a Spilamberto. Per restare aggiornati sul programma seguire la pagina https://www.facebook.com/Spinalamberto.