Carpi ospita la tappa emiliana dello Spritz Festival

Sarà proprio la città di Carpi, nella centralissima location di Piazzale Re Astolfo, all’ombra della splendida Pieve di Santa Maria in Castello e del Palazzo dei Pio ad ospitare la prima tappa emiliana dell’evento itinerante che toccherà diverse città italiane per celebrare il cocktail italiano per antonomasia: lo spritz!

Dall'8 al 10 settembre infatti, appuntamento con il Carpi Spritz Festival. L’evento è organizzato da SGP Grandi Eventi, agenzia carpigiana che da oltre trent’anni si occupa di iniziative di marketing territoriale di stampo enogastronomico e da Arte del Vino di Milano, in collaborazione con Caffetteria del Centro e godrà del patrocinio del Comune di Carpi.

Dalla sua prima ideazione, quando i soldati dell’impero austro-ungarico hanno unito il vino con l’acqua frizzante, il cocktail si è declinato in numerose varianti e oggi i tipi di Spritz sono diversi e capaci di soddisfare tutti i gusti. Il Prosecco rimane l’ingrediente principe del drink, ma abbinandolo diversamente il risultato sarà sempre vincente. Se lo spritz sarà naturalmente il protagonista principale, non mancheranno anche alcuni degli altri cocktail tradizionali come Negroni, Gin Tonic, Americano ecc per accontentare proprio tutte le esigenze del pubblico e dei partecipanti.

Aperitivo significa anche cibo e stuzzichini e per rispettare questo imprescindibile binomio saranno presenti diversi truck food che serviranno le specialità del cibo da strada, dai più tradizionali fritti e hamburger fino alle proposte più sfiziose e gourmet.

Non si può però parlare di un vero momenti di festa senza la componente musicale: la musica sarà una delle protagoniste dell’appuntamento, con tre dj set a firma di altrettanti importanti artisti della città. Ad accompagnare questo weekend di gusto e bollicine saranno infatti tre dj originari di questo territorio molto noti al grande pubblico.

Venerdì 8 settembre apertura dalle ore 18.00 fino all’01.00, con la formula promozionale di 3 spritz a scelta tra i tanti che verranno proposti per 12€ e 6€ ogni ulteriore consumazione, mentre sabato 9 e domenica 10 partenza dalle ore 12.00 con ingresso gratuito fino alle 18.00 per accedere alla Spritzeria, ai truck food e birra e al wine corner, poi medesima formula del venerdi fino alla chiusura all’ 01.00. Si tratta di una grande novità non solo per la città di Carpi ma unica per ora nel suo genere a livello emiliano, dopo il successo della prima edizione milanese dello scorso maggio.

Appuntamento quindi da venerdi 8 settembre per tutto il fine settimana a Carpi, in Piazzale Re Astolfo, per l’evento tutto da gustare e soprattutto, brindare! Facebook: Spritz Festival. Instagram: spritzfestival.