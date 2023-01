Dizione e lettura espressiva, a Carpi uno stage con Barbara Corradini

Barbara Corradini propone un nuovo stage di dizione e lettura espressiva il 21 gennaio dalle 15 alle 19 e 22 gennaio dalle 10 alle 13 presso la sede della scuola Musiké in via Lago di Carezza 14 a Carpi.

Si lavorerà sulle regole fondamentali della dizione, della fonetica e della lettura interpretativa ( coloriture espressiva, pause, ritmo, registri vocali...), per diventare più disinvolti e coinvolgenti quando si legge o si parla in pubblico.

Barbara Corradini è attrice, insegnante di tecniche della recitazione presso l'Accademia BSMT ( corso di laurea breve in performing arts ) formatrice ed esperta di comunicazione.



Lo stage è per tutte/i e non richiede esperienze pregresse. Per informazioni sul costo ed iscrizioni: dizionecomunicazione@gmail.com, cell. 338 4716113, facebook: TeatroeComunicazione, instagram: teatroecomunicazione.