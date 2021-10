Dizione, lettura espressiva e public speaking: due giorni di stage a Modena

Prezzo non disponibile

Il 6 ( ore 14.30 - 19.30) e 7 novembre (ore 10.00 - 14.00), presso il Polo Espressivo Ologramma, in via Nicolò dell'Abate 66, si terrà uno Stage di dizione, lettura espressiva e public speaking.

Si tratta di due giorni di lavoro sulle regole fondamentali della dizione, della lettura interpretativa e del public speaking a cura di Barbara Corradini (attrice, insegnante di recitazione, counsellor ed esperta di comunicazione). Si lavorerà su dizione e fonetica, articolazione, esercizi di contrasto alle cadenze, tecniche di lettura ad alta voce (il respiro, le pause, il ritmo, i registri vocali, le coloriture espressive) e la gestione di un momento di lettura e di gestione del discorso in pubblico.

Per partecipare è necessario essere in possesso di green pass o di tampone negativo. Per informazioni ed iscrizioni: dizionecomunicazione@gmail.com.

