Stage di salsa e bachata in centro storico

Continua "Calle in Musica", una iniziativa ad opera degli esercenti di Calle di Luca per promuovere la via del centro storico di Modena, i negozi, i bar e i ristoranti. Inaugurata il 31 Maggio, offre un evento gratuito ogni weekend (grazie ai volontari che partecipano alle spese dei permessi SIAE e occupazione suolo), e continua nel mese di luglio con tre venerdi di musica e ballo.

Venerdì 12 luglio l'appuntamento è alle 20.30 con lo Stage primi passi di Salsa e Bachata con Greta Bellintani e Federico Degli Esposti. La chiusura venerdi 19 luglio con "Ti Amo Peggy Sue", band live anni '50.