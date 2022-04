Nove giorni di stand ed eventi live: ad aprile torna la Fiera di Modena

Le date ci sono, i contenuti stanno velocemente prendendo forma. L'83esima Fiera di Modena - per tutti la Campionaria - torna al quartiere fieristico finalmente nella sua formula pre-pandemia: dal 23 aprile al 1 maggio il pubblico potrà visitare gratuitamente le tradizionali aree dedicate all'arredo casa e giardino, allo shopping, all'enogastronomia e alla creatività. Ma non solo.

In questa edizione 2022 si festeggia la voglia di ritrovarsi con la nuova area live MusicMo, nel padigione C, che accoglierà tutte le sere il pubblico con artisti dal vivo: dalle band emergenti del territorio per due serate-concertone (il 25 aprile e il 1° maggio), ai big come i Planet Funk (il 30 aprile) e alle risate con Fabrizio Fontana, il comico di Striscia la Notizia e i suoi Capitan Ventosa e James Tont (il 27 aprile).

Spazio anche agli "incontri con l'autore", la rassegna a cura della libreria Ubik di Modena che porterà al quartiere fieristico nomi amatissimi come la vincitrice dell'ultima edizione di Masterchef Tracy Eboigbodin (sabato 30 aprile "Soul kitchen", Baldini + Castoldi), la giornalista e food blogger Giusina Battaglia che il grande pubblico ha imparato ad apprezzare in Giusina in Cucina, il programma che la siciliana conduce su Food Network (domenica 24 aprile con il libro "Giusina in cucina. La Sicilia è servita", Cairo editore), fino alla mental coach dell'oro olimpico Marcell Jacobs Nicoletta Romanazzi (venerdì 29 aprile con "Entra in gioco la testa", Longanesi).

Altri numerosi ospiti e appuntamenti novità bollono in pentola per "accendere" le serate modenesi di primavera: concerti, laboratori, libri, incontri con l'autore andranno a comporre un calendario di eventi per tutte le età.

Orari: sabato e feriali 17-23; domenica 24, lunedì 25 aprile dalle 10 alle 23; domenica 1 maggio dalle 10 alle 20.