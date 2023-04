La Stand Up Comedy approda al Volt Cafè con una serata Open Mic a ingresso libero

“Un giorno senza sorriso è un giorno perso” sosteneva Charlie Chaplin, intramontabile icona della risata. Per il pubblico di Modena e dintorni sta arrivando una nuova occasione per ridere insieme e scoprire una forma di intrattenimento fresca e contemporanea: la Stand Up Comedy.

Una serata a ingresso libero all’insegna della risata e della sperimentazione è pronta a calcare il palco del Volt Cafè di Modena mercoledì 5 aprile alle ore 21. Dopo quattro serate di prova al bar Reset, che hanno registrato negli ultimi mesi una sorprendente risposta della comunità delle giovani e giovanissime generazioni, con oltre 400 ingressi, 30 esibizioni di aspiranti comici e comiche e quattro premi assegnati, il format Stand Up Comedy Modena è pronto ad allargarsi e abitare una location d’eccezione, in viale Buon Pastore 43.

Le modalità della serata non cambiano da quelle dei quattro appuntamenti pilota: sette Stand Up Comedian amatoriali si sfideranno a colpi di gag, storie divertenti e battute sagaci cercando di aggiudicarsi il punteggio più alto. La giuria è composta nientemeno che dal pubblico stesso, che voterà con punteggio da 1 a 10 le performance. A fine serata sarà decretato un vincitore o una vincitrice. Si conferma inoltre l’ormai consolidata presenza di una special guest che intratterrà la platea con un pezzo dal suo repertorio.

La Stand Up Comedy è una forma di spettacolo profondamente radicata negli Stati Uniti e che, recentemente, sta trovando terreno fertile anche nel nostro paese, con grandissimo favore di pubblico. La modalità Open Mic permette a chi si sta avvicinando a questo linguaggio artistico di impratichirsi e acquisire dimestichezza con la scena, mettendosi in gioco e intrattenendo al tempo stesso un pubblico curioso di conoscere la scena artistica e dell’intrattenimento del territorio. Si può quindi dire che una serata di Stand Up Comedy Open Mic rappresenta un esempio virtuoso di scambio tra palco e platea, ugualmente coinvolti e importanti per la buona riuscita dell’evento.

Chiunque può sfidarsi e diventare Stand Up Comedian per una sera, alimentando, grazie alle risate, un ecosistema sempre più dinamico e vivace. Per proporsi come artista per la serata del 5 aprile al Volt Cafè e per le successive che saranno annunciate nelle prossime settimane sui canali di Stand Up Comedy Modena, è sufficiente inviare una mail all'indirizzo standupcomedymodena@gmail.com o scrivere un messaggio diretto agli account social Instagram/Facebook Standupcomedymodena.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito, è consigliata la prenotazione dei tavoli contattando il numero 3756792290.