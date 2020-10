Stand up comedy, la rassegna di Abate Road 66 si apre con Luca Ravenna

Lo scorso anno i tre attori Angelo Argentina, Ermanno Casari e Daniele Sirotti, ideatori e anime della realtà culturale SottoSotto, avevano fatto una scommessa: portare a Modena alcuni dei migliori interpreti della Stand up comedy italiana. Una scommessa vinta tanto che tutti gli spettacoli proposti avevano ottenuto il sold out prima che la stagione venisse sospesa a causa del lockdown. Ora, con lo stesso entusiasmo, si riparte con il nuovo spettacolo “Rodrigo Live” di Luca Ravenna attore i cui monologhi, a teatro e sul web, hanno già catalizzato l’attenzione di migliaia di spettatori. In via Nicolò dell’Abate 66, dove ha sede Abate Road 66, le luci in sala si spegneranno e l’occhio di bue illuminerà l’artista milanese venerdì prossimo, 16 ottobre, a partire dalle ore 21.

In America, lo ricordiamo, la Stand-up Comedy ha sdoganato interpreti di fama mondiale come Lenny Bruce, Woody Allen, Richard Prayor, Bill Murray, Robin Williams ed Eddy Murphy. In Italia, Luca Ravenna viene inserito tra i grandi protagonisti della Stand up comedy italiana, che vede, tra gli altri, i nomi di Giorgio Gaber, Franca Valeri, Roberto Benigni, Beppe Grillo, Paolo Rossi, Lella Costa, Giorgio Montanini, Francesco De Carlo, Edoardo Ferrario, Saverio Raimondo e Maurizio Crozza.

Dietro a questa originale iniziativa i tre attori teatrali Angelo Argentina, Ermanno Casari e Daniele Sirotti che danno così ulteriore vigore artistico al progetto culturale Sotto Sotto che si inserisce nella più ampia offerta del Distretto culturale e dello spettacolo Abate Road 66.

La seconda edizione della rassegna teatrale, dedicata al genere che strizza l’occhio al cabaret importato dall’America, è stata presentata durante una conferenza stampa che si terrà presso il rinnovato bar di Abate Road 66 in via Nicolò dell’Abate 66, mercoledì è tenuta questa mattina, mercoledì 14 ottobre.

L’accesso allo spettacolo per ragioni di sicurezza sanitaria è contingentato. Per acquistare i biglietti e conoscere tutte le attività di SottoSotto c’è a disposizione la pagina Facebook.

Luca Ravenna - Milano, 1987. Dal 2006 si trasferisce a Roma. È diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia. Vive a Roma e lavora a Milano, un mix straordinario. Più di ogni altra cosa ama fare colazione, giocare a tennis e fumare sigarette. Ha partecipato a due edizioni di Stand Up Comedy e a tre di CCN su Comedy Central. Scrive per la televisione, ha lavorato a Quelli che il calcio… (Rai2) e collabora con il collettivo The Pills. Il suo one man show di stand up comedy si chiama “In the Ghetto”.