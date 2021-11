Amore, morte e linguaggio nell'ultimo libro di Domenico Starnone al Forum Monzani

Amore e morte. Si basa su questo tradizionale binomio il nuovo romanzo di Domenico Starnone, Vita mortale e immortale della bambina di Milano (Einaudi), che l'autore presenta domenica 28 novembre alle 17.30. L'amore e la perdita dell'amata vissuta da un bambino, Mimì, che nella Napoli degli anni Sessanta si innamora della bambina che vive nel palazzo di fronte e che lui adora guardare volteggiare nell'aria mentre danza. Ma ecco che l'amore sprofonda in un dolore immenso quando il bambino apprende che la sua amata è morta, annegata durante le vacanze. Un dolore indescrivibile per il piccolo innamorato, ma non è finita: la bambina infatti lo viene a trovare in sogno e, anche negli anni dopo l'infanzia, quando lui è un giovane studente frequenta la facoltà di Lettere Antiche, continua a sentirsi oppresso da quello strano sentimento di perdita. Una storia moderna e un racconto tra amore, perdita e oltretomba, un luogo che rimane un mondo alle nostre spalle verso cui, non ci si dovrebbe mai voltare.

Questa stagione di Forum Eventi è anche dal vivo: le persone interessate a intervenire agli incontri dovranno iscriversi sul sito del Forum www.forumguidomonzani.it

A registrazione completata si potrà selezionare l'evento a cui si vuole partecipare e prenotare i posti sul sito visualizzando la planimetria; confermando la prenotazione si riceverà un'email riepilogativa con tutte le informazioni per l'ingresso. Per accedere è obbligatorio il green pass o un tampone negativo.