Stato Limite, inaugura all'Hangar Rosso Tiepido la mostra di Mattia Scappini

Stato limite, il titolo della mostra di Mattia Scappini presso il circolo culturale Hangar Rosso Tiepido curato da Tiziano Del Vacchio che inaugura sabato 10 dicembre alle ore 18.

Mattia Scappini, nato nel 1983, è docente di Discipline Plastiche nel corso di arti figurative del Liceo artistico A. Venturi di Modena. Partecipa a numerose mostre personali e collettive. Fra le più recenti: “per una nuova scultura” presso il festival dell’unità di ponte alto di settembre a cura di Andrea Capucci e Alessandro mescoli, “60 artisti per la croce rossa” a cura di Fausto ferri, “premio michele cea” di Milano e “biennale d’arte sui muri di lavacchio” a cura di Simona Negrini.

In esposizione opere di pittura e di scultura con la partecipazione del vocal group Daje composto da Annalisa Palmieri, Stefania Martei e Jacopo Mangialavori alla voce e Niccolò Vivi alla chitarra.

I paesaggi pittorici di Scappini rimandano ad un ambiente puro, svuotato da tutto il superfluo. Lo spazio è la rappresentazione di un confine liquido dove le differenze si fondono o si incontrano originando una nuova dimensione dell’essere. Paesaggi romantici o forse surreali e metafisici dove l’uomo è espresso come parte del mondo e dove la forma astratta muta in forma naturale e viceversa. Anche nella scultura Scappini sceglie un linguaggio puro caratterizzato da volumi di vuoti e pieni dettati da altri confini. L’opera “Sospesa” in particolare, realizzata site-specific, cerca un dialogo con l’ambiente circostante e con la realtà murale pittorica del suo sfondo.