'Ste Sroden, l'autunno nelle piazze e nelle vie di Fanano

Nel 2020, causa pandemia e alto numero di contagi, 'Ste Sroden, la tradizionale festa d'autunno di Fanano, saltò. In questo 2021 Fanano ha deciso di rilanciare 'Ste Sroden cambiando alcuni addendi, ma cercando di mantenere il risultato. Quindi segnate la data sul calendario, domenica 17 ottobre 2021, ci rivedremo tutti a Fanano per festeggiare l'autunno.

Alle 9 l’apertura della festa con la possibilità di visitare i mercatini, mentre alle 10 ci sarà la prima di tre escursioni alla scoperta dei metati, le antiche piccole abitazioni dedite all’antica arte dell’essicazione delle castagne (anche alle 11 e alle 14). Alle 10,30 invece la possibilità di visitare il Centro Storico con le guide dell’Associazione Ottonello Ottonelli (secondo appuntamento alle 14,30). Alle 11 il momento più atteso con l’apertura del ristorante diffuso in Piazza Corsini: saranno ben 13 i ristoratori pronti ad accogliervi con quasi 40 ricette che regaleranno varietà al vostro pranzo domenicale. E, come da tradizione, per accedere al banchetto autunnale dei ristoratori di Fanano basterà scambiare gli euro con le banconote storiche di Fanano che fungeranno da moneta per questa occasione.

Diverse le particolarità culinarie preparate dai ristoratori, dall’antipasto al dolce: piatti con funghi, castagne, zucca, tortelloni, zuppe e molto altro, con una vasta scelta anche di alimenti senza glutine. Da non dimenticare anche berlenghi e, soprattutto, le attesissime crescentine cotte nelle tigelle secondo la tradizione.

Non sapete cosa fare con più piccoli? Fanano ha pensato anche a questo con un’ampia area giochi e gonfiabili e, nel pomeriggio, con ritrovo al parco di Sant'Anselmo, "Ricci D'Autunno": letture e narrazioni a cura della libreria "Leggiamo" di Fanano, delle Volontarie Nati per Leggere e della Biblioteca Comunale.

Grande spazio alla musica con il Concertino della Banda Municipale di Fanano che allieterà la festa già dalla mattina, mentre al pomeriggio, sul sagrato della Chiesa di San Silvestro, potrete trovare dalle ore 14 l’atteso concerto del Coro Montecuccoli di Pavullo e a seguire il country con Chiccolo e Penzo. Sempre alle 15, invece, in Piazza della Vittoria, musica soul con Moonlight Duo.

Visto che l’assenza per un anno di ‘Ste Sroden può avere arrugginito la memoria di molti, l’Associazione Culturale Ottonello Ottonelli ha organizzato una conferenza alle 15,30 sul significato di ‘Ste Sroden: letteralmente vuole dire quest’autunno, ma il suo significato va ricercato nella notte dei tempi.

