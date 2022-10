'Ste Sroden due giorni per vivere Fanano nello splendore dell'autunno

La magia d'autunno torna a Fanano domenica 16 ottobre 2022 con 'Ste Sroden. Avete presente quella giornata in cui più di 10 ristoranti di Fanano scendono in piazza per farvi assaggiare le proprie specialità autunnali? E quel giorno in cui troverete tavoli e foglie sparsi per tutto il Centro Storico? Ma è lo stesso giorno in cui troverete volenterosi uomini accaldati ai fornelli dei berlenghi o a cuocere le castagne tra mille braci? E' quello. Poi ci sarà anche musica, tradizionale e anche più leggera.

Sabato 15 ottobre

ESCURSIONI

COLORI E FRUTTI D'AUTUNNO

Ritrovo alle 10 in Pian della Farnia, Serrazzone di Fanano. Escursione "Al lago Pratignano". Info e prenotazione obbligatoria, prezzo 15 euro Sara 346-8546218

Ritrovo alle ore 14 in Ufficio Turistico due escursioni:

- Camminata alla scoperta del foliage a cura di La Via Dei Monti. Info e prenotazione obbligatoria, prezzo 5 euro Sara: 346-8546218

- Raccogliamo insieme le castagne a cura di La Via dei Monti. Info e prenotazione obbligatoria, prezzo 5 euro Francesco: 348-6938044

'STE SRODEN PER I PICCOLI

A COME AUTUNNO, B COME BOSCO, C COME....

Letture e narrazioni a cura di LEGGIAMO Libreria, dalle ore 16 in via San Francesco a Fanano. Età consigliata: 6 -11 anni, prenotazione obbligatoria allo 0536-68421 o per mail a leggiamolibreria@gmail.com

INAUGURAZIONE MOSTRA

“Naturalmente” mostra fotografica di Rolando Montanini alle Cantine degli Scolopi

Inaugurazione ore 17 con presentazione del libro “C’erano i pagliai” storie contadine

Visita guidata al Museo di Sculture su Pietra. Ritrovo alle ore 15 in Ufficio Turistico. Info e prenotazione obbligatoria allo 0536 68696. Prezzo 2€

PACCHETTO STE SRODEN

Vuoi soggiornare a Fanano per il fine settimana? Gli alberghi di Fanano e frazioni hanno una proposta allettante per te: cena autunnale a tema sabato 15 ottobre, pernottamento, colazione e late checkout nel pomeriggio, voucher per un'escursione del sabato pomeriggio o della domenica, con prezzi a partire da 50 € per i rifugi e 70€ per gli alberghi.

Rifugi aderenti: Rifugio i Taburri 333 4962964, Ristoro Lo Spigolino 339 8924070, Rifugio Duca Degli Abruzzi 347 7129414, Rifugio del Firenze Ninfa 0536 61248 Agriturismo Il Feliceto 0536 1946126 – 348 9934194

Alberghi: Albergo Gabriella 0536 68028, Albergo Sole 0536 68070, Albergo La Pace 0536 68865, Hotel Firenze 0536 68822, Locanda Romana 0536 67067

COCCOLE AUTUNNALI

Per l'occasione, diversi locali di Fanano vi faranno assaggiare alcune specialità autunnali dai propri negozi già dal sabato (caldarroste, berlenghi, vin brulè)

MUSICA CON APERICENA

Piazza della Vittoria, dalle 17 musica con Alex Ferrarini DJ.

al Bar Nazionale di Piazza Corsini Ste’ Sroden Party Night, musica con dj dalle 19



Passeggiata notturna alla scoperta degli antichi borghi di Fanano accompagnati dalle lanterne delle vestali. Ritrovo alle ore 18.30 in Ufficio Turistico. Negozi aperti fino alle 21

Domenica 16 ottobre

BANCHETTO D'AUTUNNO - Fanano da gustare

Un ristorante diffuso per le vie del paese dove potrete gustare i piatti tipici autunnali in un contesto unico. Scambia i soldi con le antiche banconote di Fanano nei punti cassa in Piazza Corsini.

MERCATINO

Prodotti tipici locali e hobbisti in mostra

E dalle ore 11:00 nel parcheggio 'La Piana'

MONDINE E BERLENGHI IN COMPAGNIA

I Maestri Spadellatori Fananesi vi faranno assaggiare i berlenghi e le mondine che in gergo fananese indicano le caldarroste*

'STE SRODEN PER I PICCOLI

Corte Mancante, ore 14,30, lettura animata "A Tavola" per la rassegna "Una Montagna di Storie" a cura di Elena Musti

Corte Mancante, ore 15,30, Baby dance con le tate Erika e Monica

Gonfiabili nell'area antistante la canonica di San Silvestro

ESCURSIONI Info e prenotazione obbligatoria allo 0536 68696

ALLA SCOPERTA DEI METATI

Ritrovo presso l' Ufficio Turistico**

ore 10 e ore 14 - Escursione con visita ad antico metato per scoprire i luoghi e l'antico mestiere dell'essicazione delle castagne.

Prezzo escursione: 5 euro a persona. Livello semplice. Abbigliamento: obbligatorie scarpe da trekking

SCOPRI IL CENTRO STORICO

tra ville, chiese e torre dell'orologio

ore 10,30 e ore 14.30. Ritrovo presso l'Ufficio Turistico, escursione a cura dell'Ass. Ottonello Ottonelli

Prezzo escursione: 2 euro a persona

Le escursioni delle ore 10 e delle ore 10.30 sono dedicate a OTTOBRE ROSA. Mese della prevenzione femminile.

MUSICA

Il Concertino della Banda Municipale di Fanano - itinerante

Figli dei Fiori di Pesco - sagrato della Chiesa di San Silvestro dalle ore 13

Cani Randagi - Piazza della Vittoria dalle ore 15.30