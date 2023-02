"Steam Education", un mese di laboratori per bambini al FabLab di Fiorano

Già prenotabili i laboratori gratuiti ‘Steam Education’ del FabLab Junior, sostenuti da Fondazione Modena e il Comune di Fiorano Modenese, dedicati a bambini dai 6 ai 14 anni, tutti alle ore 17.00 presso la struttura di Casa Corsini, uno spazio dedicato alle nuove tecnologie e alla robotica educativa per ragazze e ragazzi, in via Statale 83 a Spezzano di Fiorano.

L’iscrizione obbligatoria tramite l’indirizzo mail info@casacorsini.mo.it dati i posti limitati. Ecco il programma di febbraio 2023: