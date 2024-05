Il “trilemma” della Sostenibilità, Stefano Zamagni ospite di CNA e BPER Banca a Modena

Assieme all’Intelligenza Artificiale sarà la parola d’ordine dell’anno, anzi dei prossimi anni. Stiamo parlando della sostenibilità, non solo un valore, ma una vera e propria strategia aziendale ormai imprescindibile. E non solo perché molti grandi committenti, ad esempio quelli tedeschi, chiedono il rispetto sempre più stringente di adempimenti in ambito ambientale e lavorativo, o perché le banche si apprestano a determinare la disponibilità ed il costo delle risorse finanziarie sulla base di rating di sostenibilità.

La sostenibilità, infatti, va interpretata non come un obbligo, bensì come opportunità di crescita e cambiamento, una vera e propria sfida per le tante Pmi del nostro territorio.

Proprio di questo che si parlerà venerdì 10 maggio, dalle 17 alle 19, al Laboratorio Aperto di via Buon Pastore, 43, nell’ambito di un seminario organizzato da CNA in collaborazione con BPER Banca.

Ospite d’onore sarà Stefano Zamagni, economista e docente di Economia Politica, da tempi non sospetti studioso dei temi legati alla sostenibilità, non solo in senso ambientale, ma anche sociale ed economica. “Il trilemma della sostenibilità oggi: il ruolo delle Pmi nella sua soluzione”, l’interessante argomento di cui parlerà il docente bolognese.

L’incontro darà spazio anche a Giovanna Zacchi, Head della ESG Strategy di BPER Banca, che interverrà sulla finanza sostenibilità e dei rischi e le opportunità per le piccole e medie imprese, mentre Fabio Casalin, consulente di CNA Modena, illustrerà i nuovi modelli di sviluppo della sostenibilità.

Il Seminario è aperto al pubblico.