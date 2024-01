La storia segreta di Angelica Li, un grande thriller alla Libreria Ubik Modena

Sabato 27 gennaio 2024 ore 18.00, la Libreria Ubik Modena (via dei Tintori 22) ospita la premiere modenese del thriller Storia segreta di Angelica Li (Delos Digital, 2023) dell’autrice e giornalista milanese Elena Salem che dialogherà con la scrittrice e poetessa modenese Daniela Ori, presidente de I Semi Neri – Associazione di Scrittori.

Come mai Angelica Li, una ragazzina di tredici anni, è scomparsa dall’Ospedale? Che fine farà la casa editrice di Eva Cohen? Un thriller avvincente che mette in scena personaggi, luoghi e storie legati da un invisibile filo conduttore. E dietro la trama che incalza e tiene il lettore incollato alle pagine fino all’epilogo, c’è un agghiacciante aspetto malato della società.

“Ho conosciuto Elena Salem in uno dei suoi corsi di scrittura – ha spiegato Daniela Ori – e sono rimasta affascinata dalla sua capacità di insegnare il mestiere di scrivere. Quando ho letto Storia segreta di Angelica Li mi sono trovata immersa in una trama avvincente, inserita in un’ambientazione costruita con grande accuratezza. È quindi stato naturale per me proporre all’Associazione di presentare Elena a Modena. Sono convinta che questo libro possa davvero insegnare tanto, un’esperienza che sono felice di condividere con tutti voi.”

Elena Salem è nata e vive a Milano. Laureata in Filosofia, è giornalista e coach. Insegna scrittura creativa ed è fondatrice de Il piacere di raccontare, una community di persone che condivide la passione per la lettura, la scrittura, l’arte e la cultura. Ha iniziato la sua attività professionale come giornalista, collaborando anche con Il Corriere della Sera. Ha costituito una piccola casa editrice, Bridge Edizioni, ed è stata per quattro anni presidente AIPE (Associazione Italiana Piccoli Editori). Ha lavorato come manager della comunicazione in Poste Italiane, Alitalia, DHL Express Italia. In narrativa ha esordito con il libro Puntini nell’universo (Ibis Edizioni, con una prefazione di Umberto Veronesi), con il quale ha vinto il Premio della Letteratura di Como 2015, sezione racconti. Questo è il suo primo romanzo, ma lei racconta che la storia ce l’ha in mente da sempre.

I Semi Neri sono un sodalizio culturale senza fini di lucro, che dal 2007 riunisce scrittori per promuovere e diffondere la cultura dello scrivere, con pubblicazioni ed eventi che hanno un particolare riferimento alla storia e alle tradizioni del territorio. L’associazione promuove le proprie opere con presentazioni ed eventi di lettura. Opere collettive pubblicate: Solitudine Giapponese e altre storie (Il Fiorino 2007), Emilia, la via maestra (Damster 2010), Presenze di spirito (Damster 2011), L’Enigma del Toro (Damster 2013), Soglie (Damster 2016), La casa dei segni - Viaggio nella memoria della terra del Frignano (Elis Colombini editore 2018), Racconti Pandemici (E-book 2021), Fino alla fine (Damster 2022), L’Eredità del Frignano, viaggio alla scoperta di feste, riti, miti e tradizioni della montagna (Damster 2023). L’associazione ha un sito www.semineri.it una pagina Facebook (https://www.facebook.com/ semineri), e un profilo Instagram (@isemineri).