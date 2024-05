Da Laura Dux a Mary of Modena: storia, segreti e curiosità di importanti donne modenesi

Appuntamento il primo giugno con la visita guidata a cura di Emilia-Romagna in tour "Storia, segreti e curiosità di importanti donne modenesi".

Laura Dux, il duca Laura, così fu chiamata Laura Martinozzi, che alla morte del marito, il duca Alfonso IV, governò meglio dei suoi predecessori e successori maschi; del resto era nipote del cardinale Mazzarino e l’arte politica l’aveva nel sangue. Sua figlia, Maria Beatrice, meglio conosciuta come Mary of Modena, divenne regina d’Inghilterra. “Unica”, invece, fu il titolo che il Senato dello Stato della Chiesa concesse a Tarquinia Molza per la sua preparazione nelle “Lettere, nelle scienze, nella filosofia, logica, retorica, nella sua conoscenza di opere greche e ebraiche, nella sua preparazione musicale”; questa donna di doti straordinarie fu amica del poeta Tasso che la celebrò nei suoi versi.

E ancora Eleonora d'Este o la vera storia della monaca di Modena tra monache affatturate e indiavolate; la cameriera Adele Pezzini e la venditrice di limoni, volto e corpo d’Italia nel monumento al Re Galantuomo; la Saracheina, una “top model” tra le vie della Modena umbertina. Queste sono alcune delle protagoniste del nostro nuovo tour tra strade, piazze e monumenti di Modena.



