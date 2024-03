"Storie e memorie dei ragazzi di Salò". Ospite della serata Gianni Fantoni

Venerdì 22 marzo alle ore 21, presso la sede di via Giardini 466 G - Direzionale 70, secondo incontro del ciclo di conferenze sulla guerra civile "Storie e memorie dei ragazzi di Salò", organizzato da Aretè - Spazio Identitario insieme all’Associazione Terra e Identità.

Ospite della serata sarà Gianni Fantoni, storico e scrittore della storia bellica e postbellica modenese, che presenterà la figura di Ugo Giugnarelli, dalla Repubblica Sociale Italiana all'arruolamento nella Legione Straniera Francese. Soldato modenese, Ugo Giugnarelli (1923-1996) dopo l'8 settembre militò nella Xª Flottiglia MAS e in altre divisioni volontarie della Repubblica Sociale Italiana, combattendo in Slovenia, ad Anzio-Nettuno, in Piemonte ed in Emilia-Romagna, si arruolò successivamente nella Légion étrangère per poi ritornare alla vita civile che trascorse a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Per informazioni e prenotazioni contattare Andrea 348 4559374.