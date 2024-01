Storie sepolte, le scoperte dell'archeologia tra Ottocento e Novecento alla Fondazione San Carlo

Venerdì 12 gennaio 2024, alle 17.30, si terrà un nuovo appuntamento del ciclo Monumenti. Il passato, la memoria, lo spazio pubblico, ciclo che rientra nell’ambito del progetto pluriennale “Rivoluzioni”, organizzato da Fondazione Collegio San Carlo, Istituto Storico di Modena, Centro Documentazione Donna Modena, Comitato per la Storia e le Memorie del Novecento del Comune di Modena e Fondazione di Modena. Il ciclo è realizzato con il sostegno di Bper Banca.

L’incontro, dal titolo "Storie sepolte. Le scoperte dell’archeologia tra Ottocento e Novecento" sarà tenuto da Andrea Augenti, professore di Archeologia cristiana e medioevale presso l’Università di Bologna.

L’enorme fascino che sprigionano l’archeologia e la figura dell’archeologo vanno spesso di pari passo con una serie di stereotipi e travisamenti che nulla hanno a che vedere con l’archeologia in quanto disciplina. La conferenza porrà l’attenzione sullo statuto dell’archeologia come disciplina che poggia il suo fascino su fondamenta in realtà molto solide, sullo studio, sulla ricerca nelle biblioteche, in laboratorio e sul campo. Il prof. Augenti si soffermerà anche su alcune significative scoperte archeologiche e del rapporto tra archeologia e monumenti.