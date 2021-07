Storie di vivi e storie di morti: i flagelli della Modena romana in una visita guidata

Mercoledì 7 luglio alle ore 20.30, all'interno della rassegna Modena Bai Nait 2021, l'Associazione Culturale LaRoseNoire presenta "Storie di vivi e storie di morti", un'avvincente passeggiata al Novi Park per scoprire i flagelli che afflissero Modena nell’età romana, le esortazioni, i riti funerari, i culti e il mondo ultraterreno degli antichi romani. A fare da guida sarà Nicola Raimondi.

Il ritrovo è previsto per le ore 20.30 davanti al Duomo di Modena. Il costo della visita guidata è di 7 euro. Per informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it, tel. 3391196575 (telefonare nei seguenti orari: dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 19 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email).

