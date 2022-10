Sette strade misteriose a Modena, un tuffo nella storia con LaRoseNoire

Domenica 16 ottobre alle ore 15.30, l'Associazione Culturale LaRoseNoire propone una visita guidata dal titolo "Sette Strade misteriose a Modena" con Elisabeth Mantovani.

I toponimi delle strade di Modena parlano della storia di una città che ha sempre avuto commerci importanti nella penisola, in Europa ed anche in paesi più lontani. I portici s’inseriscono nella rete urbanistica del centro storico come un elemento nato dallo sviluppo peculiare del commercio e dell’artigianato locale. Vi porteremo a scoprire i luoghi più curiosi e i portici più belli e pittoreschi che caratterizzano il centro storico della città.

Ritrovo ore 15.20 davanti al Duomo di Modena. Per informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it, tel. 3391196575 (telefonare nei seguenti orari: dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 19 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email). Il costo dell'evento è di 10 euro.