A Modena Est la strada è dei bambini: una giornata tra bici, giochi di strada e merende

Continuano le sperimentazioni di Strade scolastiche a Modena Est davanti alla scuola di Infanzia Saliceto Panaro, un'occasione per fare godere bambini e famiglie, almeno per un giorno di spazi sicuri e di socializzazione davanti alla scuola. Il 3 maggio dal mattino sono tutti invitati ad andare a scuola in bici o a piedi. Nel pomeriggio dalle 16 ci saranno giochi in strada, prove di bici "senza rotelle" e dopo le 17 la tradizionale "gita" al parchetto della Ghiacciaia.

Le strade scolastiche temporanee o permanenti restituiscono spazi pubblici fruibili per tutti. Se siete curiosi, venite a fare un salto. L'evento è organizzato dal Consiglio di Gestione della scuola d'infanzia Saliceto Panaro.