“Strasassuolissima”, domenica al via la seconda edizione del memorial Enrico Silingardi

Gara competitiva: 8€ per i primi 100 iscritti, poi 10€. Iscrizioni al sito entro venerdì 11. Gara non competitiva: 2€.

Domenica 13 Novembre, a partire dalle ore 9,30 con ritrovo e partenza da piazzale Della Rosa, si svolgerà la seconda edizione della “Strasassuolissima”, secondo memorial Enrico Silingardi, organizzata dal Gruppo Sportinvo Totip Pippo Ansaloni.

La partenza della gara competitiva è prevista per le ore 9,30, mentre per quella non competitiva scatterà dieci minuti più tardi (tre i percorsi proposti: 3 km – 6 km – 10 km). Il costo d’iscrizione alla gara competitiva è di 8€ per i primi 100 iscritti, una volta raggiunto il numero la partecipazione avrà un costo fisso di 10€.

Per la gara non competitiva invece il costo è di 2€. Sono previsti premi per i vincitori e per tutti i partecipanti. Parte del ricavato sarà devoluto a “Il Melograno”. Le iscrizioni online per la gara competitiva sono aperte fino a venerdì 11 novembre al sito www.modenacorre.it. Sarà possibile iscriversi anche sul posto il giorno dell’evento.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, l’ordinanza n°122 del 9 novembre a firma del Comandante della Polizia Locale Rossana Prandi, impone il divieto di transito e sosta dalle ore 7 alle ore 13 in P.zza Martiri Partigiani lato sud nel tratto centrale, dalla Guglia fino all’intersezione con p. le Roverella ; oltre che in P. le Avanzini e P.le della Rosa su tutta la piazza, via Rocca su entrambi i lati.