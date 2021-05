Street Art a Modena: tornano le Giornate Fai di Primavera

Tornano, sabato 15 e domenica 16 maggio, le Giornate Fai di Primavera, la più grande festa di piazza dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. L'impronta "green" che verrà data all'edizione 2021, vede l'ambiente come indissolubile intreccio tra natura e storia, nel quale la cultura si inserisce come sintesi delle scienze umane e naturali.

Tra le oltre 300 città italiane interessate dall'evento, figura anche Modena, che ospiterà - tra città e provincia - quattro eventi di estremo interesse, primo tra tutti quello intitolato "La street art e l'architettura urbana a Modena".

Durante entrambe le giornate, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 con partenze programmate ogni trenta minuti, i Giovani della Delegazione FAI di Modena accompagneranno i partecipanti in una passeggiata per le vie del centro storico cittadino per raccontare la storia dell'architettura urbana di Modena e il suo collegamento con la street art. Sono previste tre tappe principali che toccheranno Piazza della Pomposa, Via Carteria e Complesso Santa Chiara in cui verranno raccontati gli interventi artistici, le biografie e la visione artistica degli autori e il loro rapporto con gli edifici storici del Centro cittadino.

Per partecipare, la prenotazione è obbligatoria, ed effettuabile tramite il sito web del FAI - Fondo Ambiente Italiano. Quest’anno il contributo minimo suggerito per prenotarsi e prendere parte alle Giornate FAI di Primavera è di 3 euro. Per chi lo volesse, sarà possibile sostenere ulteriormente la missione della Fondazione con contributi di importo maggiore oppure attraverso l’iscrizione annuale, un gesto concreto in difesa del patrimonio d'arte e natura italiano che permette di godere di iniziative e vantaggi dedicati. O ancora con l’invio di un sms solidale al numero 45586, attivo dal 6 al 23 maggio 2021.