Street Food protagonista nel weekend lungo di Formigine

Da giovedì 28 a sabato 30 luglio il centro storico di Formigine ospiterà dal tardo pomeriggio alle 23.30 lo street food, che tutte e tre le sere sarà accompagnato da mercatini e ottima musica. Inoltre, specialità gastronomiche, negozi aperti, mostra d’arte, e parco giochi in Piazza Italia In collaborazione con Emilia On The Road.

Nella serata di giovedì, suoneranno i The Radio Luxembourg “45 giri fa”, il giorno seguente sarà il turno della “Jacky Rose Rock Band”, e chiuderanno l'evento sabato sera i ragazzi della "Brothers Band".

Per ulteriori informazioni, contattare Proform al numero 059 570163.