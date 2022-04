Buskers e street food, tre giorni di festa a Medolla

Per la prima volta a Medolla arriva, dall'8 al 10 aprile, Buskeat, il Buskers & Food Truck Festival che si propone come primo e unico format in Italia che unisce tutte le eccellenze di strada dello stivale, per scaldarvi anima e stomaco.

Piazza Garibaldi ospiterà (venerdì dalle 18 a mezzanotte, sabato e domenica dalle 12 a mezzanotte) cucine su strada, artisti di strada, Urban Market, attrazioni per bambini e l'immancabile birra alla spina.

L'ingresso è gratuito, e per maggiori informazioni è possibile contattare l'indirizzo di posta elettronica info@feednfood.it. L'evento è organizzato da Feed n Food con il Patrocinio del Comune di Medolla e promosso da Proloco Medolla.