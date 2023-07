Un weekend lungo con lo Street Food in piazza a Mirandola

Ritorna a Mirandola l’appuntamento con il buon cibo preparato e degustato direttamente nella meravigliosa Piazza della Costituente. Sabato 15, Domenica 16 e Lunedì 17 con una anteprima davvero di qualità, Venerdì 14 Luglio, saranno gli oltre 20 ristoratori ambulanti presenti a catturare con odori, sapori e novità le tante persone che, in questi giorni, stanno prendendo d’assalto i canali social ed i telefoni dell’Accento (Azienda che anche quest’anno si è occupata dell’organizzazione della manifestazione unitamente all’Amministrazione Comunale) per richiedere informazioni ed orari di apertura degli stand. Una manifestazione, lo Street Food Mirandola, che quest’anno raggiunge quota 8 edizioni e consapevole che, nell’area geografica in cui si colloca, è sicuramente l’evento tematico più grande per partecipazione di espositori e pubblico.

Ad affiancare l’evento prettamente gasronomico e di qualità una programmazione musicale e di animazione ideale per tante età. Si va dall’offerta giovani di Sabato 15 con il DJ Set SATURDAY KYTA’ ai balli country di COUNTRY TEX di Domenica 16 per chiudere Lunedì 17 con il concerto degli RBF ed il loro rhythm blues.

Una particolare menzione va ad una giornata decisamente particolare. Venerdì 14 un pre evento che non ha bisogno di presentazioni: in piazza della Costituente si svolgerà il concerto dei Nomadi, completamente gratuito, così come l’ha formtemente voluto Elvino Castellazzi, compianto Presidente di Franciacorta, venuto a mancare proprio poche settimane dopo l’ideazione e la programmazione di questo concerto.

L’appuntamento con il buon gusto è fissato, quindi, per Sabato 15 quando, alle ore 19:00 saranno accesi i fuochi e dato il via alla realizzazione di mille e più sapori d’Italia ed oltre.

Il Patrocinio della manifestazione è dell’Amministrazione Comunale, di Mirandola l’organizzazione è dell’Accento S.r.l con il prezioso contributo del Principato di Franciacorta nell’organizzazione del concerto dei Nomadi.