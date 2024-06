Strumentanto outdoor, l'appuntamento finale

Ultimo appuntamento, martedì 18 giugno, dalle 17 alle 19, al parco della Ghiacciaia (via Caduti sul lavoro) con “Strumentando outdoor”, la rassegna di laboratori musicali per bambini e bambine da zero a 11 anni e per le loro famiglie che propone esplorazioni sonore, giochi ritmici, body percussion e giochi di movimento.

L’iniziativa, proposta per la prima volta quest’anno a cura dei Servizi educativi del Comune di Modena, è iniziata lo scorso aprile e si è sviluppata in cinque appuntamenti in diversi parchi e piazze cittadine.

I laboratori propongono giochi musicali in base all’età e numero dei partecipanti che saranno suddivisi all’arrivo in piccoli gruppi omogenei grazie alla presenza di più esperti musicali di Arci che condurranno le attività. L’accesso è libero e gratuito, dunque, chi desidera partecipare potrà presentarsi direttamente martedì 18 giugno, alle 17, al parco della Ghiacciaia.

Durante le attività, i piccoli musicisti parteciperanno all’esplorazione di materiali sonori, alla sonorizzazione di storie o brani musicali, alla costruzione di strumenti musicali con materiali di recupero che saranno utilizzati per piccole performance strumentali di gruppo. Potranno inoltre essere proposti semplici giochi ritmici con utilizzo della voce o della Body Percussion per accompagnare filastrocche o canzoni ritmate fino a piccole coreografie di movimento per danzare al ritmo di musiche tradizionali o etniche.

La musica è un mezzo prezioso per lo sviluppo cognitivo, affettivo e motorio del bambino. Attraverso l’ascolto e il movimento si offre uno spazio simbolico e relazionale volto ad attivare processi di cooperazione e socializzazione, a valorizzare creatività e partecipazione, a sviluppare il senso di appartenenza alla comunità e l’interazione tra culture diverse.

Da settembre “Strumentando indoor” riporterà i bimbi a giocare con la musica nei locali dei Servizi integrativi del Comune. Nei nuovi appuntamenti al Triva, al Barchetta, al Memo, al Momo e alla Ludoteca Strapapera si giocherà ancora con i suoni e i ritmi, costruendo oggetti sonori con materiali poveri ed esplorando i suoni del mondo ma anche incontrando gli strumenti musicali reali, da quelli piccoli come l’ukulele a quelli grandi come il violoncello fino a trovare tante strade per realizzare e condividere anche a casa momenti di scoperta e di valorizzazione del linguaggio musicale.