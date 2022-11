Studiare in Canada? Un incontro sulle opportunità offerte agli studenti italiani

Studiare all’estero, un’opportunità per arricchire il proprio curriculum formativo e vivere un’esperienza personale unica. Ma quale Paese scegliere? Quale istituto o università frequentare per fare in modo che si tratti di un investimento proficuo, utile per sviluppare conoscenze nuove e incrementare le possibilità d’inserirsi al meglio nel mondo del lavoro? Nel vasto panorama dell’offerta formativa internazionale, spicca il Canada, Paese che negli ultimi anni ha scalato le classifiche imponendosi tra le destinazioni top per studi d’eccellenza per studenti di ogni grado e giovani professionisti.

A guidarci alla scoperta del Paese della Foglia d’Acero sarà Paola Bucalossi, responsabile relazioni esterne, promozione dell’istruzione e comunicazione dell’ambasciata del Canada in Italia, affiancata da Katja Iuorio, educational counselor che da anni aiuta i giovani e le loro famiglie nella scelta della scuola straniera più adatta alle varie esigenze. L’appuntamento, dal titolo “Studiare in Canada: un mondo di possibilità ti attende”, si terrà mercoledì 16 novembre, dalle ore 18, presso il Club La Meridiana in via Fiori 23 a Casinalbo di Formigine.

L’iniziativa, totalmente gratuita, si rivolge alle famiglie, agli studenti a partire dalla scuola media superiore e a giovani professionisti che intendono valutare le molte opportunità di studiare all’estero che oggi si possono cogliere. Nel 2021, quasi 850,000 studenti da tutto il mondo hanno scelto il Canada per vivere un’entusiasmante esperienza cross-culturale, ricevere un’istruzione d’eccellenza e accedere a opportunità di carriera a livello mondiale.

“Il Canada offre città vivaci e pulsanti di vita, comunità multiculturali accoglienti e ben integrate, bellissimi spazi aperti e panorami d’incommensurabile bellezza. È un Paese dinamico, all'avanguardia nei settori di scienza e tecnologia e dove fiorisce la ricerca; è leader globale in settori quali Intelligenza Artificiale, Cybersecurity, Biotecnologie e scienze per la vita, telecomunicazioni e information technologies, scienze e tecnologie energetiche verdi. Il Canada è un paese bilingue: le sue scuole di lingue eccellono nell'insegnamento di inglese e francese, la cui conoscenza è ormai requisito indispensabile per competere in un mercato del lavoro sempre più concorrenziale e aspirare ad una carriera di respiro internazionale” ci informa Paola Bucalossi, responsabile delle relazioni esterne e promozione all’istruzione presso l’Ambasciata del Canada in Italia.

“Da anni affianco le famiglie e gli studenti in una scelta, quella di studiare per un certo periodo fuori dall’Italia, molto importante e al tempo stesso delicata. Io suggerisco prima di tutto d’informarsi sulle tante opzioni oggi presenti, per poi selezionare gli istituti o le università più interessanti rispetto agli obiettivi che ci si è dati. Grazie anche alla mia conoscenza diretta di tante realtà, insieme si riesce a creare dei percorsi personalizzati. Il 16 novembre, in particolare, ci occuperemo dell’offerta del Canada. Un grande Paese, perfetto anche per chi intende orientarsi verso una nazione di lingua inglese e francese, con un sistema formativo articolato e di grande qualità che, però, non è sufficientemente conosciuto come destinazione per gli studi” spiega Katja Iuorio presentando l’appuntamento.

Per ogni ulteriore informazione circa lo studiare in Canada, ricordiamo il portale (bilingue) educanada.ca.