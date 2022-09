Stuzzicagente, torna il percorso enogastronomico più atteso della città

Domenica 2 ottobre dalle ore 18.00 ritorna la maratona del gusto molto apprezzata ed amata da modenesi e non, organizzata da Modenamoremio, Società di promozione del Centro Storico di Modena.

Anche quest’anno IL MENU… LO FAI TU: ciascun visitatore potrà decidere il proprio percorso selezionando i piatti proposti da 19 locali in base ai propri gusti, acquistando pacchetti da 10,15 o 20 gettoni allo stesso costo dell’anno precedente, disponibili in prevendita a partire dal 22 settembre sul sito www.modenamoremio.it, presso l’ufficio di Modenamoremio (via Selmi 52-52A dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/14.00-18.00) oppure presso Dischinpiazza (via Castellaro, 41 dal lunedì al sabato 9.00-13.00/15.30-19.30).

Domenica 2 ottobre i gettoni potranno essere acquistati sul sito fino alle ore 14, e presso lo stand di Modenamoremio in Piazza XX Settembre dalle ore 17.

Immancabili le 3 le giurie che assaggeranno e valuteranno le prelibatezze proposte dai locali del Centro Storico per decretare sia il miglior food sia il miglior drink: la GIURIA POPOLARE costituita dai partecipanti alla manifestazione, la GIURIA DI QUALITA’ rappresentata da 3 appassionati della cucina modenese e quella formata dai rappresentanti di TOO GOOD TO GO, l’app del “troppo buono per essere buttato”.

I locali vincitori riceveranno una cesta con le eccellenze enogastronomiche del territorio offerte gentilmente da Piacere Modena.

Per tutti coloro che saranno in centro storico fin dal mattino, ricordiamo che in Piazza XX Settembre sarà possibile pranzare nella cornice di “ASPETTANDO STUZZICAGENTE”. Dalle ore 11 si potranno degustare burlenghi, crescentine, specialità salentine e molto altro.

Stuzzicagente è patrocinata dal Comune di Modena ed è realizzata grazie all’importante contributo di BPER Banca e al prezioso sostegno del Marchio “Tradizione e Sapori di Modena”. Un ringraziamento speciale va alle quattro Associazioni di Categoria del territorio Ascom-Confcommercio, Cna, Confesercenti e Lapam.