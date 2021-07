"Succede di tutto!": la comicità di Andrea Ferrari invade il Castello di Guiglia

Sabato 10 luglio, alle ore 21.30 presso il cortile del Castello di Guiglia (MO) è di scena il nuovo recital comico con Andrea Ferrari, intitolato Succede di tutto! Lo spettacolo vede il suo debutto proprio nella cittadina ritenuta “il balcone dell'Emilia”. Protagonisti sono le caratterizzazioni, i monologhi, le storie e le canzoni scritte durante i mesi di chiusura causati dalla pandemia da Covid-19 in un virtuosismo di comicità e qualche spunto di riflessione, come vuole la tradizione teatrale.

Il titolo del recital nasce dai mirabolanti eventi scaturiti in questo anno e mezzo di pandemia che ha portato ad un radicale cambiamento della nostra vita. Si parlerà d'amore, di vaccini, di tradizioni popolari, di ricorrenze quali i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, e non mancheranno degli spunti in vernacolo emiliano-romagnolo vero fulcro della comunicazione popolare e d'identificazione con il pubblico.

Diplomato all’Accademia d’Arte drammatica di Milano, autore SIAE, e regista, Andrea Ferrari, passa dal registro brillante alla prosa classica, costruendo i propri personaggi grazie all’osservazione del quotidiano, inoltre, è responsabile della scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale, giunta al suo diciottesimo anno di attività e che, quest'anno, grazie alla ripresa delle attività in campo culturale è riuscito a portare in scena tra produzioni teatrali.

Da segnalare che lunedì 16 agosto, in P.zza Piemonte a Roccamalatina (MO) Andrea Ferrari tornerà in scena con il suo spettacolo comico Andrea Ferrari Show.

Entrambi gli eventi sono organizzati dal Comune di Guiglia nel rispetto delle normative anti-Covid ed anti assembramento. L'accesso è libero e gratuito. In caso di maltempo, lo spettacolo di Guiglia è posticipato a domenica 11 luglio, mentre quello di Roccamalatina, a martedì 17 agosto. Per tutte le informazioni www.comuneguiglia.it oppure www.andrea-ferrari.info.

