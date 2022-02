"Suite Escape", la danza contemporanea sul palco dell'Auditorium Ferrari di Maranello

Con lo spettacolo di danza contemporanea “Suite Escape” della Compagnia Equilibrio Dinamico con il concept e la coreografia di Riccardo Buscarini, prosegue giovedì 10 febbraio la Stagione teatrale 2021/2022 dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Inizio alle 21, biglietto intero 18 euro, ridotto 16 euro.

Sul palco le danzatrici Anabel Barotte Moreno e Silvia Sisto e i danzatori Fabio Calvisi e Nicola De Pascale; musiche di P.I. Caikovskij, L. Minkus, A. Adam; trascrizione e rielaborazioni musicali del M° Silvestro Sabatelli; pianista M° Benedetto Boccuzzi; costumi di Francesco Colamorea; disegno Luci di Roberto Colabufo. Produzione Equilibrio Dinamico in Coproduzione con Art Garage; con il sostegno di Teatro Pubblico Pugliese e AMAT.

Un lavoro contemporaneo che fornisce una visione della danza come un’arte che si volta verso il suo passato e nel contempo sceglie la fuga da esso, un allontanamento dai propri principi originari attraverso la commistione di linguaggi personali diversi. Il processo creativo si articola verso un ritorno al balletto, un’indagine sulla relazione basato sulla selezione di alcuni pas de deux del repertorio classico le cui partiture musicali e coreografiche vengono rivisitate, smontate, giustapposte in una chiave personale e inedita.

Il titolo si basa su un gioco di parole tra la parola suite - che in musica descrive una composizione strumentale comprendente diverse danze a ritmo alternato ma di uguale tonalità o più generalmente, l’insieme di brani strumentali tratti da più opere ed eseguiti in un unico concerto - unita alla parola escape, fuga. L’espressione “sweet escape”, pronunciata nello stesso modo, in inglese può intendere il concetto di fuga dolce, fuga d’amore. Il lirismo dei pas de deux, l’unione sospirata e attesa tra i protagonisti o il dramma dell’impossibilità di rimanere assieme, in “Suite Escape” assume contorni distorti e ancora più ampi, pieni delle ambiguità che definiscono i rapporti interpersonali. Suite Escape è fare i conti con la presenza e l’assenza, la vicinanza e il vuoto. Quattro interpreti moltiplicano per due la relazione del pas de deux attraverso l’uso di un partner work intricato e nodoso che spinge i corpi ad uscire dal proprio asse in una collaborazione di equilibri e forze che è più fuga dall’altro che compimento di un gesto armonico.

Il movimento diventa così in “Suite Escape” mezzo di negoziazione, e il passo a due un momento di opposizione tra la volontà individuale e quella del gruppo.

I biglietti

Vendita biglietti – Orari biglietteria: negli orari di programmazione del cinema; il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo; online sul circuito Vivaticket www.vivaticket.it. Le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail all’indirizzo auditoriumferrari@gmail.com. I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente ritirati entro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione. Per informazioni: Auditorium Enzo Ferrari; via Nazionale 78 – Maranello (MO); tel. 0536 943010; auditoriumferrari@gmail.com.