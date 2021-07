Sulle ali della passione: un mese di appuntamenti all'Aeroporto di Pavullo

Libri, musica, fotografia: una kermesse per tutti i gusti, ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria su Eventbride, a questo link. Per l'ingresso sarà necessario presentare il biglietto (in formato cartaceo o digitale) ed il modulo Covid compilato reperibile a questo link. Per tutta la durata dell'evento sarà necessario presentarsi muniti di mascherina, mentre dal 6 agosto in avanti sarà obbligatorio mostrare anche il green pass.

Per ulteriori info scrivere a eventi@aeroclubpavullo.it o al numero 3338226036 (solo SMS o Whatsapp). In allegato il programma completo.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...