"Suner", nei circoli Arci di Modena e provincia alcune delle band più interessanti del panorama indipendente

Il meglio della scena musicale indipendente e i live più belli tornano sui palchi dei club Arci di Modena e provincia con la nuova edizione del festival Suner, rassegna diffusa organizzata da Arci con il contributo della Regione Emilia-Romagna, che dal 3 al 31 marzo propone un ricco cartellone artistico che intreccia generi e scene musicali e mira al rafforzamento e alla valorizzazione delle produzioni indipendenti emiliano-romagnole.

In provincia di Modena sono tre i club coinvolti per la serata di venerdì 10 marzo: il Vibra Club (viale IV Novembre, 40 A – Modena) ospiterà i Rumba De Bodas, gruppo bolognese nato nel 2008. A Soliera invece, il circolo Kalinka/Dude (Habitat - via Berlinguer, 201) accoglierà i Giardini di Mirò, tra i gruppi post/rock più importanti della scena che tornano dal vivo con "Voiceless", uno spettacolo inedito dedicato al loro repertorio strumentale. In apertura la cantautrice ferrarese Arianna Poli. Infine, i Leatherette, band bolognese nata nel 2018 che ama definirsi “un pot-pourri di sfuriate punk, atmosfere jazz e accenni no wave”, sono attesi al Mattatoyo (Via Rodolfo Pio, 4 – Carpi). Il 19 marzo invece, al Circolo Arci Fermata 23 (Via G. Marconi, 37) di Camposanto il live del nuovo e attesissimo album “Femmina” del giovane cantautore Rare?.

Suner non è solo un circuito di Live Club o un Festival ma anche un percorso che investe nella creazione di nuovi progetti artistici originali con la direzione artistica di Corrado Nuccini, musicista e direttore artistico di Ferrara Sotto Le Stelle, con la produzione di RagazzaCD, il “fumetto che si ascolta” un volume di quattrocento pagine, realizzato dal fumettista Alessandro Baronciani con musiche e voce di Giungla e Rachele Bastreghi e di Motel Chronicles, nuovo progetto di Emidio Clementi verrà presentata in anteprima proprio durante il festival. Gli eventi ospitati nei Circoli sono riservati ai soci e alle socie Arci. La maggior parte dei concerti sono a ingresso gratuito, mentre per altri è previsto l’acquisto del biglietto. Info su .

Sul territorio regionale, il festival Suner apre il 3 marzo al Circolo Arci ZU di Parma con il live dei Leatherette mentre il 4 marzo doppio appuntamento: a Bologna è atteso il Duo Bucolico al Mercato Sonato e a Cesena al Circolo Le Cantine di Villa Nellcote il live di Carmelo Pipitone. Sabato 11 marzo il Circolo Arci Bolognesi di Ferrara ospiterà Moder, anticipato da Bidi Blanca e Albino, mentre i Leatherette saliranno sul palco del Circolo Arci Belleri di Piacenza. Il 16 marzo ci sarà il secondo live di Carmelo Pipitone al Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico. Il 17 marzo invece, i Maciste saranno al Circolo Messicano Indipendente di Misano Adriatico; mentre Frank Siciliano e Dj Shocca si esibiranno al Circolo Arci Post Colombofili di Parma, preceduti dall’apertura di Bidi Blanca. Il 18 e 19 marzo ultime due occasioni per assistere al live dei Giardini di Mirò (opening act affidati alla cantautrice Arianna Poli): il 18 con al Circolo Officina Meca di Ferrara e il 19 al Kessel di Cavriago. Il 23 marzo secondo e ultimo appuntamento con Frank Siciliano e Dj Shocca al Circolo Arci Sghetto Club di Bologna. Il 24 marzo al Mama’s Club di Ravenna tornano i Mariposa mentre il 25 sarà la volta del doppio spettacolo di Emidio Clementi, con Motel Chronicles, al Circolo Arci Efesto di Bologna, nella stessa data ci sarà Moder al Circolo Arci MU di Parma (opening act di La G&Dj Over). Infine, chiude il festival il live dei Maciste al Circolo Tre Rose di Fiorenzuola d’Arda il 31 marzo.