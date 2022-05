Suoni d'ancia, Christoph Hartmann in concerto alla Chiesa del Voto

Torna a Modena uno dei solisti più affermati sul panorama internazionale: Christoph Hartmann, oboe dei Berliner Philharmoniker, si esibirà sabato 14 maggio alle 18 alla Chiesa del Voto insieme ai suoi allievi del corso di perfezionamento annuale tenutosi presso l’Accademia I Musici di Parma.

Questo appuntamento si inserisce nella cornice della XXVIII Stagione Concertistica della Cattedrale, ideata dal M° Daniele Bononcini, e in particolare nelle iniziative programmate dal Comune di Modena per la Notte Europea dei Musei. Il concerto si aprirà con il Capriccio per tre oboi di Yvon, per poi proseguire con le celebri variazioni di Beethoven sul tema mozartiano “Là ci darem la mano” e terminare con il Grand Quatuor per quattro oboi di Kuhlau. Ad esibirsi insieme ad Hartmann, Francesca Seidita e Giulia Baruffaldi ci saranno i giovani allievi Orfeo Manfredi, Rebecca Roda, Stefania Abondio e Giovanni Fergnani.

L’iniziativa è organizzata dalla Cappella Musicale e dall’Associazione Modena Musica Sacra con il sostegno del Comune di Modena, Fondazione di Modena, BPER Banca e CLAL. Seguiranno la prossima settimana altri due appuntamenti concertistici significativi.

Sabato 21, in Duomo, Andrej Zust (cornista dei Berliner Philharmoniker) e la Cappella Musicale, diretti dal M° Bononcini, proporranno un concerto tutto mozartiano, mentre domenica 22 alla Chiesa del Voto i protagonisti saranno Marco Zoni (primo flauto del Teatro alla Scala) ed i suoi allievi.

L’ingresso è libero e gratuito con mascherina FFP2.