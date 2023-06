Modena, "Il suono nella Bellezza" in San Francesco

Si terrà sabato 10 giugno, alle ore 16.30, presso la chiesa di San Francesco, il secondo appuntamento della rassegna “Il Suono nella Bellezza” nella Città di Modena, ideata dalla Fondazione I Musici di Parma, grazie alla collaborazione con l’Associazione Modena Musica Sacra.

Il concerto vedrà, per la prima volta esibirsi in San Francesco, l’orchestra I Musici di Parma diretti dagli studenti del corso di direzione d’orchestra del M° Daniele Agiman della omonima Accademia di alto perfezionamento della Fondazione. Il programma sarà incentrato sull’esecuzione delle opere di due dei musicisti capisaldi del classicismo: Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart.

Di Haydn verrà eseguito il concerto n° 2 per violoncello e orchestra in re maggiore. Il ruolo di solista sarà affidato a Giacomo Cardelli, giovane violoncellista diplomatosi con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore con il M° Luca Simoncini, che attualmente si sta perfezionando con il M° Giovanni Gnocchi presso il Mozarteum di Salisburgo.

Il programma del concerto si completerà con l’esecuzione del Divertimento per archi in Fa Maggiore, K 138 e della Sinfonia n. 36, in Do maggiore, K 425, anche conosciuta come Sinfonia Linz, di Wolfgang Amadeus Mozart. I direttori d’orchestra fanno parte del corso di direzione d’orchestra dell’Accademia di alto perfezionamento dei Musici di Parma, accademia che si rivolge a giovani musicisti italiani e stranieri che intendono usufruire di una formazione altamente specializzata, impartita da didatti e concertisti di chiara fama. L’obiettivo dell’Accademia è quello di consolidare le competenze musicali e caratteriali dei giovani musicisti, rendendoli idonei ad affrontare la professione concertistica. Il concerto, ad ingresso libero, sarà introdotto dal M° Daniele Agiman.



CURRICULA

Giacomo Cardelli, nato a Ferrara nel 1994, nel 2013 si è diplomato in violoncello con 10, Lode e Menzione d’Onore sotto la guida del M° Luca Simoncini presso il Conservatorio di Rovigo. Nel 2016 ottiene il Diploma in Master of Arts in Music Performance e successivamente nel 2018 il Master of Arts in Specialized Music Performance (Soloist Diplome) entrambi presso il Conservatorio della Svizzera Italiana sotto la guida del Maestro Enrico Dindo. Attualmente frequenta il Post Graduate presso l’Universität Mozarteum di Salisburgo sotto la guida del M° Giovanni Gnocchi.

È stato vincitore di una delle Borse di studio d’Eccellenza della Confederazione Svizzera ESKAS (2015-16) e di numerosi concorsi nazionali ed internazionali.

Da anni svolge un’intensa attività concertistica come solista o in formazione cameristica in Italia e all’estero, effettuando recital in importanti stagioni musicali tra cui Società dei Concerti-Palazzo Pirelli a Milano; EXPO 2015, Ravenna Festival, Lingotto Musica, Ravello Festival, RSI di Lugano, Sobrio Festival, Palazzo dei Congressi di Lugano, LAC di Lugano, Swiss Foundation for Young Musician a Basilea, Biennale Musica a Venezia, Museo del ‘900 di Milano, Accademia Filarmonica Romana.

Si è inoltre esibito come solista con l’orchestra d’archi diretta dal M° Piero Toso, con l’orchestra dei Musici di Parma, con l’Orchestra di Padova e del Veneto, con l’Ensemble Fiati del Conservatorio della Svizzera Italiana, con l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio della Svizzera Italiana e l’Orchestra dell’Opera di Nizza, Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, collaborando in tali occasioni con musicisti quali Vladimir Verbistky, Michel Tabachnik, Gyorgy Rath, Francesca Dego, Vincent Larderet e Wayne Marshall.

Ha collaborato con orchestre italiane e all’estero quali l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino (in qualità di secondo violoncello), l’orchestra Haydn di Bolzano in qualità di Primo violoncello e l’Orchestra del Teatro la Fenice di Venezia sempre in qualità di primo violoncello.

Molto attivo in ambito della musica contemporanea, collabora stabilmente con l’Altrevoci Ensemble con il quale svolge un’intensa attività concertistica in Italia (Ravenna Festival, Museo del ‘900 di Milano, Est-Ovest Festival, Dialoghi sul comporre Reggio Emilia).



I Musici di Parma nascono nel 2002 con lo scopo di promuovere e svolgere attività sinfonica, lirica, cameristica e concertistica attraverso la propria compagine orchestrale. L’Orchestra, sin dalla costituzione, si prefigge il duplice intento di riscoprire opere inedite e di divulgare capolavori d’ogni tempo. In formazione cameristica o sinfonica, affronta un ampio repertorio che va dal barocco al classicismo, fino alle più belle pagine della musica del Novecento. Ha accompagnato in concerti e recital musicisti e cantanti di fama internazionale. Si è distinta nel panorama musicale europeo per l'originalità dei programmi e per la qualità delle esecuzioni, riscuotendo consensi di pubblico, critica ed esibendosi in importanti teatri, sale da concerto, festival.

I Musici di Parma nel 2010 fondano la propria Accademia di alto perfezionamento con sede, attualmente, presso il Palazzo dei Congressi a Salsomaggiore Terme (PR) e diventano un vero e proprio centro di produzione musicale, organizzando i propri festival e rassegne musicali. L'Accademia offre ai giovani musicisti italiani e stranieri un'opportunità di formazione altamente specializzata, con lo scopo di rendere le competenze tecnico musicali idonee ad affrontare la professione concertistica a tutto tondo, grazie ad un approccio integrato tra momento didattico ed esperienza sul palcoscenico.

Nel mese di gennaio 2022 I Musici di Parma hanno perfezionato la procedura di trasformazione in Fondazione I Musici di Parma – ETS.