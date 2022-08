Super aspides et basiliscum ambulabis: il nuovo appuntamento di Modena Bai Nait

Mercoledì 7 settembre alle ore 20.50 all'interno della rassegna Modena Bai Nait 2022, l'Associazione Culturale LaRoseNoire presenta una visita guidata dal titolo Super Aspides et Basiliscum ambulabis - Latino, gotico e altri idiomi, le iscrizioni del Duomo di Modena. Tutte le immagini che ornano le pareti esterne del Duomo sono accompagnate da iscrizioni in latino e in gotico: andremo alla scoperta di queste scritture e dei loro significati. Con Elisabeth Mantovani.



ore 20.50 davanti al Duomo di Modena in Corso Duomo. Per informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it, tel. 3391196575 (telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email). Ildell'evento è di 7 euro.