Al SuperCinema Estivo una serata da commedia francese

La brillante commedia francese “Un uomo felice” (Un homme heureux) del regista Tristan Séguéla arriva mercoledì 5 luglio alle 21.30 al SuperCinema Estivo di Modena, all’interno della campagna nazionale “Cinema Revolution” che consente di accedere all’arena con un biglietto unico di ingresso a 3,50 euro.

La tipica commedia francese “con Fabrice Luchini”, quasi un sottogenere del cinema popolare francese. Luchini interpreta il sindaco conservatore Jean Leroy e, al suo fianco, Catherine Frot nel ruolo della moglie Edith che, sentendosi a disagio nel proprio corpo, decide di affrontare il percorso di transizione. Con intelligenza e ironia, la commedia per il grande pubblico si propone di allargare gli orizzonti su diritti e identità di genere, mettendo alla berlina i pregiudizi che ancora pervadono la società.

Per tutta la stagione il SuperCinema Estivo sarà aperto tutti i giorni tranne il martedì. A giugno le proiezioni saranno alle 21.45, a luglio, agosto e settembre alle 21.30. Il biglietto unico costa 6,50 euro. La biglietteria apre 1 ora prima dell’inizio previsto dello spettacolo. Biglietteria online su www.webtic.it, con il biglietto online si accede direttamente alla sala.

La platea ha 700 sedute numerate, il pubblico dovrà accomodarsi nei posti assegnati. I biglietti acquistati e non utilizzati, non saranno rimborsati. L’organizzazione non risponde di eventuali modifiche riguardo alla partecipazione di film alla campagna promozionale con sconti sul biglietto di ingresso. Il punto ristoro del Supercinema Estivo è gestito da Juta s.n.c con apertura in concomitanza con la biglietteria, un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, con una ricca offerta di bevande analcoliche e alcoliche, pizzette, piadine, caffè, gelati, snack, caramelle. Info: www.arcimodena.org, pagina Facebook SuperCinema Estivo Modena oppure mail a modenasupercinemaestivo@gmail. com.