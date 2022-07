SuperCinema Estivo, i film del week end

Biglietto unico a 6 euro in cassa oppure su webtic con ingresso diretto in sala (si può scaricare l’app gratuita). Abbonamento 10 film a 40 euro solo in cassa per over 65, under 14, soci Arci, Acli, Aics e Endas. E’ possibile fare la tessera Arci.

Il meglio del cinema italiano sotto le stelle, al SuperCinema Estivo di Modena con la rassegna “Accadde Domani: un anno di cinema italiano”, in collaborazione con Fice Emilia Romagna e Regione Emilia Romagna, che presenta i più interessanti film e documentari della stagione appena trascorsa.

Si parte sabato 2 (con replica venerdì 29 luglio) con “Ennio” di Giuseppe Tornatore, un documentario incentrato sulla figura del grande maestro Ennio Morricone. A delinearne il ritratto tanti protagonisti del cinema e della musica che hanno lavorato con lui: Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Dario Argento, Bernardo Bertolucci, Bruce Springsteen, Nicola Piovani e lo stesso Tornatore. L’opera è stata premiata ai David di Donatello come miglior montaggio, miglior suono e miglior documentario.

Domenica 3 (con replica sabato 30 luglio) arriva “Il ritratto del Duca” di Roger Michele, che racconta la storia di Kempton Bunton, un anziano tassista che nel 1961 decise di rubare dalla National Gallery di Londra il Ritratto del duca di Wellington di Francisco Goya, chiedendo come riscatto più impegno dal governo nel sostenere gli anziani. Nel cast Jim Broadbent e Helen Mirren.

Uno dei film più acclamati della scorsa stagione per una serata sotto le stelle: lunedì 4 alle 21.30 l’arena estiva ospita “The French Dispatch” di Wes Anderson, una lettera d'amore ai giornalisti ambientata in un avamposto di un giornale americano nella Parigi del ventesimo secolo e interpretata da un cast stellare: Timothée Chalamant, Saoirse Ronan, Elisabeth Moss e Lea Seydoux.

Per il mese di luglio il SuperCinema Estivo sarà aperto nelle giornate di lunedì,

Per il mese di luglio il SuperCinema Estivo sarà aperto nelle giornate di lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. La proiezione inizia alle 21.30 e la cassa apre alle 20.30. Bar a cura di Juta Stereobar. Come ogni anno, in caso di maltempo diffuso la decisione di sospensione sarà presa a ridosso della proiezione, i biglietti prevenuti saranno sostituiti con altro titolo d'accesso solo qualora lo spettacolo non abbia inizio

causa pioggia e solo se i possessori si rivolgono alla biglietteria con titolo d’ingresso integro prima dell’inizio del film. Per nessuna altra ragione i biglietti saranno sostituiti.

Per informazioni www.arcimodena.org e la pagina Facebook SuperCinema Estivo Modena.