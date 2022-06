SuperCinema Estivo, apre la stagione il film Jungle Jazz

Ambiente e musica, è questo il tema scelto per la serata di apertura del SuperCinema Estivo di Modena, che apre la stagione venerdì 1 luglio alle 21 con una serata speciale: “Jungle Jazz – una sinfonia amazonica” del regista brasiliano Henrique Saunier Michiles, presentato da Karine Aguiar, cantante e protagonista del film che si esibirà sul palco dell’arena. Jungle Jazz è il docu-film del concerto tenutosi in Brasile nel teatro Amazonas di Manaus, dedicato alla sensibilizzazione sui temi del disboscamento selvaggio e delle violenze perpetrate ai danni delle tribù native che ancora abitano l'interno della foresta amazzonica. Nel film ci sono musiche dell’Orquestra experimental do teatro Amazonas, del Trio Jazz di Karine Aguiar e dei Tambores di Maués. La proiezione è prevista per le 21.30.

Per il mese di luglio il SuperCinema Estivo sarà aperto nelle giornate di lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.

La proiezione inizia alle 21.30 e la cassa apre alle 20.30. Bar a cura di Juta Stereobar. Biglietto unico a 6 euro in cassa oppure su webtic con ingresso diretto in sala (si può scaricare l’app gratuita). Abbonamento 10 film a 40 euro solo in cassa per over 65, under 14, soci Arci, Acli, Aics e Endas. E’ possibile fare la tessera Arci. Come ogni anno, in caso di maltempo diffuso la decisione di sospensione sarà presa a ridosso della proiezione, i biglietti prevenuti saranno sostituiti con altro titolo d’accesso solo qualora lo spettacolo non abbia inizio causa pioggia e solo se i possessori si rivolgono alla biglietteria con titolo d’ingresso integro prima dell’inizio del film. Per nessuna altra ragione i biglietti saranno sostituiti. Per informazioni www.arcimodena.org e la pagina Facebook SuperCinema Estivo Modena.