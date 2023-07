SuperCinema Estivo: tutti i film del weekend

Registi, attori e film sotto le stele, sabato 8 luglio alle 21 al SuperCinema Estivo di Modena, con “Stranizza d’amuri” di Giuseppe Fiorello, che lo presenta insieme all’attore Gabriele Pizzurro, in dialogo con Elisa Fraulini, vice president di Arcigay Modena. Giuseppe Fiorello debutta alla regia con una vicenda ambientata nell’estate siciliana del 1982 che racconta la relazione tra due ragazzi ed è ispirato al delitto di Giarre, tragico evento che diede vita alle battaglie lgbtqi+. Il film fa parte della campagna nazionale “Cinema Revolution” che consente di accedere all’arena con un biglietto unico d’ingresso a 3,50 euro.

Per tutta la stagione il SuperCinema Estivo sarà aperto tutti i giorni tranne il martedì. A giugno le proiezioni saranno alle 21.45, a luglio, agosto e settembre alle 21.30. Il biglietto unico costa 6,50 euro. La biglietteria apre 1 ora prima dell’inizio previsto dello spettacolo. Biglietteria online su www.webtic.it, con il biglietto online si accede direttamente alla sala. La platea ha 700 sedute numerate, il pubblico dovrà accomodarsi nei posti assegnati. I biglietti acquistati e non utilizzati, non saranno rimborsati. L’organizzazione non risponde di eventuali modifiche riguardo alla partecipazione di film alla campagna promozionale con sconti sul biglietto di ingresso. Il punto ristoro del Supercinema Estivo è gestito da Juta s.n.c con apertura in concomitanza con la biglietteria, un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, con una ricca offerta di bevande analcoliche e alcoliche, pizzette, piadine, caffè, gelati, snack, caramelle. Info: www.arcimodena.org, pagina Facebook SuperCinema Estivo Modena oppure mail a modenasupercinemaestivo@gmail.com.

Una cruda satira sulla società contemporanea arriva domenica 9 luglio alle 21.30 al SuperCinema Estivo di Modena con “Triangle of sadness” diretto da Ruben Östlun, al suo primo film in lingua inglese (proiezione con sottotitoli in italiano), all’interno della campagna nazionale “Cinema Revolution” che consente di accedere all’arena con un biglietto unico d’ingresso a 3,50 euro. Con la partecipazione di Harris Dickinson e Charlbi Dean nei panni di Carl e Yaya, due modelli e influencer che stanno meditando di dare l’addio alle passerelle, l’opera guarda senza filtro al comportamento umano e offre dialoghi di graffiante ironia.

Registi e film sotto le stelle, lunedì 10 luglio alle 21, al SuperCinema Estivo di Modena, con il regista Marco Bellocchio che presenta “Rapito”, in una chiacchierata con il giornalista Roberto Franchini. La storia di Edgardo Mortara, il bambino ebreo il cui rapimento da parte del Vaticano nel 1858 divenne un caso internazionale, è raccontato nel film girato anche a Modena. La proiezione fa parte della rassegna “Accadde Domani: un anno di cinema italiano in collaborazione con Fice Emilia-Romagna e della campagna nazionale “Cinema Revolution” che consente di accedere all’arena con un biglietto unico d’ingresso a 3,50 euro. Marco Bellocchio sceglie una storia che aveva già attratto l'interesse di Steven Spielberg e la realizza con una comprensione profonda del momento storico in cui si è svolta l'azione e della complessità dei rapporti fra Stato e Chiesa.

