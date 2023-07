SuperCinema Estivo, la vita secondo Paolo Genovese

Una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare: venerdì 7 luglio alle 21.30 al SuperCinema Estivo di Modena arriva “Il primo giorno della mia vita” di Paolo Genovese, all’interno della campagna nazionale “Cinema Revolution” che consente di accedere all’arena con un biglietto unico d’ingresso a 3,50 euro. La storia ruota attorno alla figura di un uomo misterioso che si presenta a quattro persone che hanno toccato il fondo e vogliono farla finita, proponendo loro un patto: una settimana di tempo per farle rinnamorare della vita. Con un cast di grandi nomi come Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Margherita Buy.

Per tutta la stagione il SuperCinema Estivo sarà aperto tutti i giorni tranne il martedì. A giugno le proiezioni saranno alle 21.45, a luglio, agosto e settembre alle 21.30. Il biglietto unico costa 6,50 euro. La biglietteria apre 1 ora prima dell’inizio previsto dello spettacolo. Biglietteria online su www.webtic.it, con il biglietto online si accede direttamente alla sala. La platea ha 700 sedute numerate, il pubblico dovrà accomodarsi nei posti assegnati.

I biglietti acquistati e non utilizzati, non saranno rimborsati. L’organizzazione non risponde di eventuali modifiche riguardo alla partecipazione di film alla campagna promozionale con sconti sul biglietto di ingresso. Il punto ristoro del Supercinema Estivo è gestito da Juta s.n.c con apertura in concomitanza con la biglietteria, un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, con una ricca offerta di bevande analcoliche e alcoliche, pizzette, piadine, caffè, gelati, snack, caramelle. Info: www.arcimodena.org, pagina Facebook SuperCinema Estivo Modena oppure mail a modenasupercinemaestivo@gmail. com.