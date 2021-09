Modena, al Cus la 4° Supercoppa di basket in carrozzina

Domenica 3 ottobre si terrà presso il CUS MO.RE in Via Campi 161 (di fronte all'ingresso principale del Pronto Soccorso) la 4° Supercoppa di basket in carrozzina.

A sfidarsi saranno 5 squadre provenienti da diversi parti di Italia (Reggio Emilia, Verona, Vicenza, Pistoia e La Spezia). L'inizio del torneo è previsto per le ore 9.00, con la finale prevista per le ore 16.00.

L'evento è patrocinato da CUS Mo.Re, UniMORE, Comune di Modena e FIPIC. L'ingresso è gratuito.

A fine torneo (e nei momenti di pausa), gli atleti metteranno a disposizione le loro carrozzine per tutti coloro che vorranno provare questo fantastico sport.

