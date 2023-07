Finale Emilia Città della Musica è swing al femminile

Il terzo appuntamento con la rassegna “Finale Emilia Città della Musica”, è uno spettacolo da non perdere: mercoledì 2 agosto, alle ore 21.30, nei giardini pubblici De Gasperi, si esibiranno le Swingeresse, nello loro prima data in Emilia-Romagna.

Le Swingeresse, recentemente ospiti anche nel Videobox di Viva RaiDue con Fiorello e di "Non stop now" sempre su RaiDue, sono un quintetto swing tutto al femminile, con un repertorio che spazia dagli anni 30 ai giorni nostri. Capaci di riarrangiare i brani proposti in chiave swing, talvolta con un pizzico di ironia, Francesca Bartoli (pianoforte e voce), Daniela Origlia (batteria), Daniela Belleudi (voce), Rossana Canta (voce), Cinzia Zanellato (voce), si esibiscono in abiti ed acconciature anni Cinquanta, coinvolgendo e trascinando il pubblico durante i concerti.