Duo Taddia-Corazziari in concerto all'Hangar Rosso Tiepido

Domenica 14 novembre alle ore 17:00 presso l’Hangar Rosso Tiepido a Modena (in via Emilia Est 1420/2) si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena.

Protagonista della serata sarà il Duo Taddia-Corazziari, Duo formato da due grandi solisti e cameristi – ospiti delle maggiori istituzioni musicali europee – che hanno avviato da anni un sodalizio nato dalla passione comune per la musica da camera e per una ricerca di repertorio di ampio respiro.

Il Duo ci presenterà questa sera un progetto, Viandanti d’oggi, una produzione firmata AdM: un dialogo tra passato e presente, ossia tra il Wanderer schubertiano – presentato nel concerto di venerdì 12 novembre – e una sua reinterpretazione nella vocalità contemporanea. In questa occasione il Duo presenterà dodici sguardi contemporanei sulla figura del viandante al giorno d'oggi su testi della poetessa Lidia Riviello, con liriche di Giorgio Colombo Taccani, Gabrio Taglietti, Alessandro Cappelletto, Igor Bianchini, Nicola Straffelini, Paolo Marzocchi.

Il Duo ha in un primo tempo lungamente esplorato i grandi cicli schubertiani, presentati in molte occasioni in Italia e Francia (Musée de la Vie Romantique e Istituto italiano di Cultura a Parigi, Accademia di Francia a Roma, Teatro delle Muse di Ancona, Società del Quartetto di Bergamo…). Il Duo ha poi allargato i suoi orizzonti di repertorio, interessandosi in maniera particolare al periodo a cavallo tra il 19° ed il 20° secolo nel lied tedesco e nella mélodie francese, alla figura del liederista tedesco Carl Loewe e alle sue influenze sui compositori di area tedesca come Mendelssohn, Schumann, Brahms, Mahler, Wagner. Il Duo ha successivamente realizzato dei progetti di dialoghi tra universi stilistici contrastanti (Debussy-Schönberg/Bizet- Wagner e Tosti-Webern/Donizetti-Mahler) , ed ha intrapreso un’esplorazione della musica vocale da camera di Gaetano Donizetti.

L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione scrivendo alla mail info@amicidellamusicamodena.it o per SMS/whatsapp al numero 329 6336877 (no chiamate vocali) indicando nome, cognome e numero dei posti da riservare. Si prega di prenotare entro le ore 15:00 del giorno del concerto; le prenotazioni saranno valide fino a 15 minuti prima dell’inizio, per permettere ad eventuale pubblico non prenotato in presenza di accedere. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala.

Per informazioni: tel. 3296336877; inf o@amicidellamusicamodena.it