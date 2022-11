Teatro Comunale, Tannhäuser di Richard Wagner in una produzione tedesca

Va in scena al Teatro Comunale di Modena venerdì 11 novembre alle 20 e domenica 13 novembre alle 15.30 Tannhäuser. L’opera di Richard Wagner, una delle più celebri del repertorio tedesco, è stata rappresentata a Modena solo una volta nel 1903 e viene presentata in un nuovo spettacolo in coproduzione con I Teatri di Reggio Emilia e OH di Heidenheim, dove ha debuttato la scorsa estate. Fondata nel 1964, la manifestazione è uno dei più importanti festival della Germania. Dal 2009 è diretta da Marcus Bosh, che nel 2011 ha fondato la Cappella Aquileia, complesso formato dai musicisti provenienti dalle migliori orchestre tedesche e internazionali, vincitore del premio Opus Klassik 2021. Marcus Bosh, direttore di fama internazionale e interprete di oltre 100 titoli di repertorio, inclusi progetti come la tetralogia wagneriana e Les Troyens di Berioz, dal 2008 al 2011 è stato direttore musicale dell’Opera di Norimberga.

Capolavoro del romanticismo musicale tedesco, il Tannhäuser, fra le opere giovanili di Wagner, intreccia istanze filosofiche, spirituali e poetiche del suo tempo attraverso una storia di amore e morte ricavate da antiche leggende germaniche e dalla figura dell’omonimo poeta e cantore medioevale. “Tannhäuser è romantico, estasiante, elegiaco, ma allo stesso tempo è un’opera snella, agile e leggera – commenta Marcus Bosh -. È ancora lontana dal modello di opera d’arte totale al quale Wagner giungerà più tardi. Irradia freschezza, energia, eleganza. Mi ricorda un Mendelssohn potenziato, con il ‘booster’ come si direbbe oggi”.

Nell’opera si ascolteranno il Landgraf di Tijl Faveyts, Tannhäuser di Corby Welch e James Kee, Wolfram di Birger Radde, Walther di Martin Mairinger, Biterolf di Young Kwon, Elisabeth di Leah Gordon, Venus di Anne Schuldt, Heinrich di Christian Sturm, Reinmar di Gerrit Illenberger, un giovane pastore Julia Duscher. Le masse saranno quelle dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini e del Coro della Czech Philharmonic Brno preparato da Petr Fiala e Michael Dvo?ák. Firmano le scene Stefan Brandtmayr, i costumi Cornelia Kraske, le luci Hartmut Litzinger e il trucco Katja Glückler.

Giovedì 10 ottobre alle 18 l’opera verrà presentata al pubblico da Oreste Bossini per la serie Invito all’Opera condotta in collaborazione con Amici dei Teatri Modenesi. (Ingresso libero da Via Goldoni 1)