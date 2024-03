"Tanti mondi, un pianeta": con Luca Lombroso via agli appuntamenti dedicati alla salvaguardia della Terra

Promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Castelvetro, prende avvio sabato 16 marzo il cartellone di iniziative “Tanti mondi un Pianeta”, dedicato al tema della salvaguardia della Terra e a quello dei cambiamenti climatici attraverso musica, parole e progetti. Il primo appuntamento di sabato si svolgerà alle ore 10.30 all’azienda agricola La Barbera di Castelvetro, con la conferenza “Anima Mundi, l’agricoltura e il nostro futuro” a cui parteciperà il noto meteorologo e divulgatore ambientale Luca Lombroso.

Gli altri interventi saranno di Pier Paolo Bortolotti, ispettore Fitosanitario del Consorzio Fitosanitario di Modena; di Mirco Gianaroli, presidente del Consorzio produttori di Castelvetro e titolare di azienda biologica; di Franca La Dogana, dell’Ufficio vigilanza del Consorzio tutela dell’Aceto Balsamico di Modena. L’incontro, coordinato dalla giornalista Alice Benatti, servirà a fare il punto sui cambiamenti climatici rispetto al territorio e alle produzioni agricole locali, quali Lambrusco Grasparossa e Aceto balsamico.

A questo primo appuntamento, nelle prossime settimane ne seguiranno altri - ancora con ospiti illustri - dedicati ad altri temi, come eco-mafie e migrazioni ambientali; spazio anche a letture per bambini e spettacoli di musica e parole che avranno come “focus” quello dei cambiamenti climatici.

«Abbiamo una responsabilità morale ed etica verso le generazioni future - il commento di Giorgia Mezzacqui, vicesindaco e assessore alla cultura di Castelvetro - verso cui le nostre azioni presenti avranno un impatto diretto. Dobbiamo agire con responsabilità per garantire che le generazioni future possano godere delle stesse opportunità e risorse di cui abbiamo beneficiato noi. Questa responsabilità si estende a tutti i settori della società, dai governi alle aziende fino alle istituzioni educative».